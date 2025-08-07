Javier Milei bajó al territorio y lanzó la campaña en La Matanza con sus ocho candidatos

El Presidente difundió una fotografía oficial en Villa Celina junto a quienes encabezarán las listas de La Libertad Avanza a nivel provincial.

El presidente Javier Milei finalmente concretó este jueves, día de cierre de alianzas a nivel nacional, la fotografía junto a los ocho candidatos bonaerenses que encabezarán las listas de cara a las elecciones bonaerenses que se llevarán a cabo el 7 de septiembre. Como anticipó Ámbito, la locación elegida por el oficialismo fue el barrio Las Achiras en Villa Celina, localidad ubicada en el bastión peronista del peronismo, La Matanza .

Inicialmente la imagen iba a ser tomada el miércoles de esta semana, pero el primer mandatario suspendió su agenda y permaneció en la residencia de Olivos , monitoreando junto a sus colaboradores lo que sucedía en el Congreso, en donde el oficialismo sufrió una dura derrota a manos de la oposición en Diputados , que logró media sanción a las iniciativas de Financiamiento Universitario y emergencia pediátrica.

De hecho, no faltaron este jueves en Casa Rosada voces que deslizaron que, tras el golpe en la Cámara baja, la publicación libertaria conseguiría desviar el foco de atención.

También fueron parte de la imagen oficial la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei ; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ; el presidente del PRO a nivel bonaerense, Cristian Ritondo, y el diputado libertario José Luis Espert.

En la imagen se puede ver a los dirigentes y candidatos una bandera con el slogan "Kirchnerismo Nunca Más", utilizando la icónica tipografía del informe elevado durante el Juicio a las Juntas Miiltares. Salvo Milei, el resto de los presentes vistió un buzo color violeta, tono insignia de La Libertad Avanza, dejando atrás la metáfora de "pintar la Provincia" de ese pigmento.

El detrás de escena de la foto de Milei con los candidatos

Si bien en un principio se barajó el territorio de Tres de Febrero para la puesta en escena, en la mesa de campaña bonaerense se definió que lo más acertado para remarcar el eje de campaña "kirchnerismo versus libertad" era mostrar la gestión peronista dentro de su mismo territorio.

Sebastian Pareja y Javier Milei.jpg El presidente Javier Milei junto al armador bonaerense, Sebastián Pareja. La Libertad Avanza

En Casa Rosada las encuestas que manejan no muestran números favorables en lo que hace al terreno bonaerense. "Es un terreno muy hostil y muy difícil", mencionó el armador Sebastián Pareja. el miércoles en declaraciones a LN+. "Las elecciones no vienen fácil porque la provincia es muy compleja y muy vasta, con particularidades diferentes", añadió anticipando una posible derrota.

En la misma línea, el propio presidente Javier Milei denunció que el Partido Justicialista (PJ) "está dispuesto a hacer un fraude" en las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre. Durante un evento organizado por la Fundación Faro, tildó de "farsa" a las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria, redobló las críticas contra el gobernador Axel Kicillof y subrayó su objetivo de "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo".

El martes, durante un encuentro entre Pareja y Ritondo, se definió que LLA y el PRO irán juntos a nivel nacional en la Provincia de Buenos Aires, y se espera que este jueves se inscriba dicha alianza, al filo del cierre establecido por el cronograma de la Cámara Nacional Electoral.