Por el Día del niño, el Gobierno envió un mensaje especial en medio de la campaña electoral







En redes sociales, Casa Rosada destacó que los más chicos fueron víctimas de la pandemia y la crisis económica y reafirmó su cuidado.

Casa Rosada recordó a los niños como una de las principales víctimas de la última década.

En el marco del Día del Niño, el Gobierno nacional difundió un mensaje oficial a través de las redes sociales de Casa Rosada dirigido a todos los chicos del país. En la publicación, se destacó que “ellos han sido una de las mayores víctimas de la última década”, haciendo referencia a los efectos de los últimos años sobre la niñez argentina.

El comunicado subrayó que, entre 2020 y 2021, los niños “fueron injustamente privados de su libertad, lo que les impidió ir a la escuela en el momento más importante de su desarrollo”, recordando así el impacto de las restricciones implementadas durante la pandemia de COVID-19. Asimismo, se señaló que en 2023 “fueron los que más sufrieron el pico de pobreza que generó la crisis de inflación”, una situación que, según Casa Rosada, afectó de manera significativa a los sectores más vulnerables del país.

Embed Desde Casa Rosada, les deseamos un muy feliz día a todos los niños argentinos.



El mensaje oficial continúa destacando el compromiso del Gobierno con la niñez: "Este gobierno reafirma su compromiso con el bienestar de los niños en su infancia, en clara oposición a aquellas agendas que atentan contra lo más valioso que tiene nuestra sociedad, ya que son el futuro de nuestra Nación". La publicación concluye con un saludo especial para la jornada: "¡FELIZ DÍA DEL NIÑO!".

El Gobierno recuerda a San Martín y su legado de coraje y compromiso En el Día del Niño, Casa Rosada destacó también la figura del General José de San Martín, resaltando su valentía y liderazgo como ejemplo de compromiso con la Nación. “Hoy conmemoramos al General José de San Martín, un ejemplo de integridad y liderazgo que puso el interés de la Patria por encima de todo. Su compromiso y coraje nos recuerdan que la construcción de una Nación libre exige responsabilidad y sacrificio”, escribió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su cuenta de X.

sanmartin3 17 de agosto: el paso a la inmortalidad del General José de San Martín. El comunicado subraya que el ejemplo de San Martín sigue vigente como guía para la sociedad y que, al igual que se protege y acompaña a los niños en su desarrollo, también se debe mantener vivo el legado de quienes lucharon por la libertad del país.