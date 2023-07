Una mujer quiso ingresar al país con 300 prendas de bebé sin declarar valuadas en u$s1.800

Cuando la pasajera, ciudadana argentina , se presentó en el área de control de equipaje alegando no tener nada para declarar, el escáner de la Aduana reveló una gran cantidad de pequeñas prendas que llamaron la atención de los agentes aduaneros.

IMG 01.jpg

No fue la única infracción detectada en ese vuelo: otro control no intrusivo del escáner aduanero, identificó que un ciudadano argentino que había dicho no tener nada para declarar intentaba entrar al país con 10 luces LED tipo vincha de uso profesional y 3 flexibles de frenos hidráulicos, ambos productos de procedencia extranjera.

Transgresión al artículo 977 del Código Aduanero

La maniobra también constituye una transgresión al artículo 977 del Código Aduanero, por lo cual la mercadería, cuyo valor asciende a u$s3.060, fue incautada por la Dirección General de Aduanas.

La multa por transgredir la normativa vigente podría ser de hasta u$s9.180.