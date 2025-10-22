SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de octubre 2025 - 07:00

Una por una, todas las prestaciones de ANSES que aumentan en noviembre 2025

Con la nueva suba de la inflación, las jubilaciones, pensiones y asignaciones van a tener montos actualizados desde el próximo mes.

Esto es lo que van a cobrar los beneficiarios de ANSES en noviembre 2025.

Esto es lo que van a cobrar los beneficiarios de ANSES en noviembre 2025.

A partir de noviembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento en los haberes previsionales y en las asignaciones familiares. La medida se basa en el último dato de inflación del INDEC, correspondiente a septiembre, que mostró un 2,1% de inflación.

Este ajuste, que está establecido dentro del esquema de movilidad vigente, alcanza a más de siete millones de beneficiarios en todo el país. El objetivo es mantener los ingresos actualizados debido al aumento general de precios y acompañar el costo de vida.

Informate más
ANSES-HIJOS.webp

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto aumentan en noviembre 2025

Con la actualización prevista para el anteúltimo mes del año:

  • La jubilación mínima pasa a ser de $333.157,28.
  • La jubilación máxima pasa a $2.241.604,19.
  • La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $266.498,32.
  • Las Pensiones No Contributivas (PNC) quedarán en $304.647,87.

Los aumentos se aplican de forma automática, sin necesidad de trámite previo. Además, ANSES confirmó que continuará el bono de $70.000 destinado a quienes perciben las prestaciones más bajas.

Con este bono extraordinario, los montos finales a cobrar en noviembre quedarán así:

  • Jubilación mínima con bono: $403.157,28
  • PUAM con bono: $336.498,32
  • Pensión No Contributiva con bono: $374.647,87

‍‍‍Montos de las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

ANSES también confirmó la actualización de las Asignaciones Familiares a partir de noviembre, de acuerdo con el Decreto 274/2024, que ajusta los valores según la inflación mensual publicada por el INDEC.

Los nuevos montos serán los siguientes:

Asignaciones Universales

  • AUH: $119.714,29 por hijo
  • AUH por discapacidad: $389.808,61

Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF)

  • Ingreso familiar hasta $891.041: $59.847,76
  • Entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40
  • Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44
  • Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64

Asignaciones por Hijo con Discapacidad:

  • Hasta $891.041: $194.883,90
  • Hasta $1.306.800: $137.865,88
  • Más de $1.306.800: $87.010,54

Otras asignaciones:

  • Por Cónyuge: $14.512,40 (hasta $4.718.516 de ingreso familiar)
  • Por Nacimiento: $69.760,97
  • Por Adopción: $417.149,79
  • Por Matrimonio: $104.461,79
  • Prenatal: mismo esquema de tramos que la asignación por hijo

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias