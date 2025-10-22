Una por una, todas las prestaciones de ANSES que aumentan en noviembre 2025







Con la nueva suba de la inflación, las jubilaciones, pensiones y asignaciones van a tener montos actualizados desde el próximo mes.

Esto es lo que van a cobrar los beneficiarios de ANSES en noviembre 2025.

A partir de noviembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento en los haberes previsionales y en las asignaciones familiares. La medida se basa en el último dato de inflación del INDEC, correspondiente a septiembre, que mostró un 2,1% de inflación.

Este ajuste, que está establecido dentro del esquema de movilidad vigente, alcanza a más de siete millones de beneficiarios en todo el país. El objetivo es mantener los ingresos actualizados debido al aumento general de precios y acompañar el costo de vida.

ANSES-HIJOS.webp Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto aumentan en noviembre 2025 Con la actualización prevista para el anteúltimo mes del año:

La jubilación mínima pasa a ser de $333.157,28.

pasa a ser de La jubilación máxima pasa a $2.241.604,19 .

pasa a . La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $266.498,32 .

pasa a . Las Pensiones No Contributivas (PNC) quedarán en $304.647,87. Los aumentos se aplican de forma automática, sin necesidad de trámite previo. Además, ANSES confirmó que continuará el bono de $70.000 destinado a quienes perciben las prestaciones más bajas.

Con este bono extraordinario, los montos finales a cobrar en noviembre quedarán así:

Jubilación mínima con bono: $403.157,28

$403.157,28 PUAM con bono: $336.498,32

$336.498,32 Pensión No Contributiva con bono: $374.647,87 ‍‍‍Montos de las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025 ANSES también confirmó la actualización de las Asignaciones Familiares a partir de noviembre, de acuerdo con el Decreto 274/2024, que ajusta los valores según la inflación mensual publicada por el INDEC. Los nuevos montos serán los siguientes: Asignaciones Universales AUH: $119.714,29 por hijo

$119.714,29 por hijo AUH por discapacidad: $389.808,61 Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) Ingreso familiar hasta $891.041: $59.847,76

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40

Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44

Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64 Asignaciones por Hijo con Discapacidad: Hasta $891.041: $194.883,90

Hasta $1.306.800: $137.865,88

Más de $1.306.800: $87.010,54 Otras asignaciones: Por Cónyuge: $14.512,40 (hasta $4.718.516 de ingreso familiar)

$14.512,40 (hasta $4.718.516 de ingreso familiar) Por Nacimiento: $69.760,97

$69.760,97 Por Adopción: $417.149,79

$417.149,79 Por Matrimonio: $104.461,79

$104.461,79 Prenatal: mismo esquema de tramos que la asignación por hijo

