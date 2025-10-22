A partir de noviembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento en los haberes previsionales y en las asignaciones familiares. La medida se basa en el último dato de inflación del INDEC, correspondiente a septiembre, que mostró un 2,1% de inflación.
Una por una, todas las prestaciones de ANSES que aumentan en noviembre 2025
Con la nueva suba de la inflación, las jubilaciones, pensiones y asignaciones van a tener montos actualizados desde el próximo mes.
-
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 22 de octubre
-
Un trámite rápido y simple que podes hacer en Mi ANSES para obtener un documento muy importante
Este ajuste, que está establecido dentro del esquema de movilidad vigente, alcanza a más de siete millones de beneficiarios en todo el país. El objetivo es mantener los ingresos actualizados debido al aumento general de precios y acompañar el costo de vida.
Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto aumentan en noviembre 2025
Con la actualización prevista para el anteúltimo mes del año:
- La jubilación mínima pasa a ser de $333.157,28.
- La jubilación máxima pasa a $2.241.604,19.
- La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $266.498,32.
- Las Pensiones No Contributivas (PNC) quedarán en $304.647,87.
Los aumentos se aplican de forma automática, sin necesidad de trámite previo. Además, ANSES confirmó que continuará el bono de $70.000 destinado a quienes perciben las prestaciones más bajas.
Con este bono extraordinario, los montos finales a cobrar en noviembre quedarán así:
- Jubilación mínima con bono: $403.157,28
- PUAM con bono: $336.498,32
- Pensión No Contributiva con bono: $374.647,87
Montos de las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025
ANSES también confirmó la actualización de las Asignaciones Familiares a partir de noviembre, de acuerdo con el Decreto 274/2024, que ajusta los valores según la inflación mensual publicada por el INDEC.
Los nuevos montos serán los siguientes:
Asignaciones Universales
- AUH: $119.714,29 por hijo
- AUH por discapacidad: $389.808,61
Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF)
- Ingreso familiar hasta $891.041: $59.847,76
- Entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40
- Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44
- Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64
Asignaciones por Hijo con Discapacidad:
- Hasta $891.041: $194.883,90
- Hasta $1.306.800: $137.865,88
- Más de $1.306.800: $87.010,54
Otras asignaciones:
- Por Cónyuge: $14.512,40 (hasta $4.718.516 de ingreso familiar)
- Por Nacimiento: $69.760,97
- Por Adopción: $417.149,79
- Por Matrimonio: $104.461,79
- Prenatal: mismo esquema de tramos que la asignación por hijo
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario