El importante mensaje de ANSES para poder hacer trámites y gestiones de acá en adelante

El organismo hizo esta importante aclaración con el objetivo de evitar que sus beneficiarios caigan en estafas virtuales.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que todos sus trámites pueden gestionarse de manera gratuita a través de un comunicado. El objetivo de ello es impedir que sus titulares sean estafados con mensajes falsos que simulan ser de parte del organismo.

Esta semana, se conoció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre fue del 2,1% . Por lo tanto, todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del mismo porcentaje en noviembre, como bien fue establecido en el Decreto de Movilidad Jubilatoria .

En el comunicado, ANSES aclaró que todos los trámites del organismo son completamente gratuitos , ya sean virtuales o presenciales, y no se necesitan gestores o intermediarios para realizarlos. Además, reafirmaron que jamás solicitan datos personales , claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.

En caso de recibir algún tipo de mensaje por fuera de los medios de comunicación oficiales, los titulares deberán desestimarlos y se recomienda hacer la denuncia inmediatamente. Para esto, podrán optar por 3 canales de la institución:

A través de la web en Mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia .

. Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.

más cercana. Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

El aumento estimado de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025

auh anses.webp

A raíz del nuevo dato de inflación, se estima que los haberes de las prestaciones de ANSES tendrán los siguientes valores en noviembre:

Jubilaciones y Pensiones

Jubilación Mínima: $333.157,28

Jubilación Máxima: $2.241.604,19

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32

Pensión No Contributiva: $304.647,87

Sin embargo, aquellos beneficiarios que cobren menos de $403,157,28 recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000. Por lo tanto, estos serán los cobros finales que esos jubilados y pensionados:

Jubilación Mínima: $403,157,28

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.498,32

Pensión No Contributiva: $374.647,87

Asignaciones Universales

Asignación Universal por Hijo: $119.714,29

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61

Asignaciones Familiares

Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar)

IGF hasta $891.041: $59.847,76

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64

Monto general de referencia: $59.862,25

Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $891.041: $194.883,90

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.865,88

IGF desde $1.306.800,01: $87.010,54

Monto general de referencia: $194.910,94

Asignación por Cónyuge

IGF hasta $4.718.516: $14.512,40

Asignación por Maternidad

Sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF). El monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $69.760,97 (IGF hasta $4.718.516)

(IGF hasta $4.718.516) Adopción: $417.149,79 (IGF hasta $4.718.516)

(IGF hasta $4.718.516) Matrimonio: $104.461,79 (IGF hasta $4.718.516)

Asignación Prenatal

IGF hasta $891.041: $59.847,76

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64

ANSES gente.webp

Calendario de pagos de ANSES de octubre 2025

Estas son las fechas de cobro vigentes de la segunda mitad de octubre para todos los beneficiarios de ANSES, organizadas según el último número del DNI de cada uno:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo