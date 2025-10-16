El importante mensaje de ANSES para poder hacer trámites y gestiones de acá en adelante

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que todos sus trámites pueden gestionarse de manera gratuita a través de un comunicado. El objetivo de ello es impedir que sus titulares sean estafados con mensajes falsos que simulan ser de parte del organismo.
Esta semana, se conoció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre fue del 2,1%. Por lo tanto, todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del mismo porcentaje en noviembre, como bien fue establecido en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
Todos los trámites de ANSES son gratuitos
En el comunicado, ANSES aclaró que todos los trámites del organismo son completamente gratuitos, ya sean virtuales o presenciales, y no se necesitan gestores o intermediarios para realizarlos. Además, reafirmaron que jamás solicitan datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.
En caso de recibir algún tipo de mensaje por fuera de los medios de comunicación oficiales, los titulares deberán desestimarlos y se recomienda hacer la denuncia inmediatamente. Para esto, podrán optar por 3 canales de la institución:
- A través de la web en Mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
- Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.
- Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.
El aumento estimado de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025
A raíz del nuevo dato de inflación, se estima que los haberes de las prestaciones de ANSES tendrán los siguientes valores en noviembre:
Jubilaciones y Pensiones
- Jubilación Mínima: $333.157,28
- Jubilación Máxima: $2.241.604,19
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32
- Pensión No Contributiva: $304.647,87
Sin embargo, aquellos beneficiarios que cobren menos de $403,157,28 recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000. Por lo tanto, estos serán los cobros finales que esos jubilados y pensionados:
- Jubilación Mínima: $403,157,28
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.498,32
- Pensión No Contributiva: $374.647,87
Asignaciones Universales
- Asignación Universal por Hijo: $119.714,29
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61
Asignaciones Familiares
Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar)
- IGF hasta $891.041: $59.847,76
- IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40
- IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44
- IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64
Monto general de referencia: $59.862,25
Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $891.041: $194.883,90
- IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.865,88
- IGF desde $1.306.800,01: $87.010,54
Monto general de referencia: $194.910,94
Asignación por Cónyuge
- IGF hasta $4.718.516: $14.512,40
Asignación por Maternidad
- Sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF). El monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $69.760,97 (IGF hasta $4.718.516)
- Adopción: $417.149,79 (IGF hasta $4.718.516)
- Matrimonio: $104.461,79 (IGF hasta $4.718.516)
Asignación Prenatal
- IGF hasta $891.041: $59.847,76
- IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40
- IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44
- IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64
Calendario de pagos de ANSES de octubre 2025
Estas son las fechas de cobro vigentes de la segunda mitad de octubre para todos los beneficiarios de ANSES, organizadas según el último número del DNI de cada uno:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 4: 16 de octubre
- DNI terminados en 5: 17 de octubre
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
