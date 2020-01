Habló Lara Bernasconi, la mujer del empresario al que le tiraron un cordero a la pileta

"Lo único que tengo para decir es lo que le dije a todo el mundo, a nosotros nos tiraron un cordero muerto a nuestra pileta", afirmó Bernasconi a través de un audio de Whatsapp que envió al programa de “Los ángeles de la mañana” (ElTrece).

Además, sobre la risa que se escucha en el video dijo que “hay gente que reacciona riéndose, algunos se ríen de los nervios, podés tener muchas reacciones", aunque aseguró que "nadie se rio".

cordero pileta empresario Twitter

"Estábamos sorprendidos como todo el mundo, tenemos la conciencia súper tranquila, sabemos quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos en la vida", dijo.

La esposa de Álvarez Castillo, dueño de Etiqueta Negra, afirmó que no saben quién fue el responsable de tirar el cordero muerto a su pileta, que se cree es otro empresario argentino.

"No sabemos quién fue, si fue una broma, o alguien que nos quiso hacer algo macabro. No tenemos ni idea, no tengo más para decir", cerró.

Repudio en las redes

El video viral del cordero que fue arrojado desde un helicóptero a la provocó una ola de repudio en las redes sociales y en la televisión.

La modelo y actriz Julieta Prandi fue una de las primeras en salir a opinar y lo hizo con una particular comparación con los "vuelos de la muerte" que se produjeron durante la última dictadura.

"El primer impacto que tuve cuando vi el video se relaciona a la dictadura. Me recordó a la gente que tiraron en el río. Me pareció súper cruel", dijo en declaraciones a un programa de tevé.

Y agregó: "Me contaron que el cordero falleció en el aire de un paro cardíaco antes del impacto, eso me dijeron, pero no sé...".

Por su parte, Candelaria Tinelli tildó al empresario Federico Álvarez Castillo de "enfermo mental" en una de sus historias de Instagram y la actriz Eugenia "China" Suárez compartió la publicación de la hija de Marcelo Tinelli y pidió que "investiguen" el hecho.

El humorista Migue Granados, en tanto, posteó en Twitter: "El empresario que tiró el cerdo superó en imbécil al que decidió que cuando borrás los mensajes de WhatsApp se vea que los borraste" y luego amplió: "El problema no es ser un empresario millonario, eso debe estar bueno. El problema es ser un pelotudo".

El canciller Felipe Solá también repudió el hecho en Twitter: "Le mostré a mi chancha Pelota el video del empresario Álvarez Castillo arrojando un cerdo a su pileta desde un helicóptero. Por favor, que nadie le diga cerdo', me pidió. 'Nosotros somos buenos bichos'".

La marca Paula Cahen D´Anvers, fundada por la exesposa de Álvarez Castillo, también se sumó al repudio y emitió un duro comunicado contra el empresario.

"PCDA S.A. dueña de la marca PAULA CAHEN D´ANVERS comunica que repudia fuertemente el hecho de público conocimiento de violencia contra los animales realizado por el señor Federico Alvarez Castillo", sostuvo la empresa.

Y añadió: "Cabe aclarar que el señor fue desvinculado de la marca hace más de 20 años por numerosas irregularidades que generaron acciones legales en su contra. De allí que este hecho repudiable no nos sorprenda".