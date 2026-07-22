Autos: Toyota Argentina elige a ABB para la carga de sus vehículos electrificados

La colaboración entre ambas compañías busca facilitar la adopción de la electromovilidad y acompañar el crecimiento sustentable en el mercado local.

ABB E-mobility , líder global en soluciones de carga para vehículos eléctricos, fue seleccionada por Toyota Argentina como partner tecnológico para suministrar infraestructura de carga residencial, en una iniciativa orientada a acompañar la expansión de la movilidad eléctrica y brindar una experiencia de carga segura y confiable a sus clientes.

La elección de ABB por parte de Toyota, líder del mercado automotor argentino y referente en electrificación, refleja el compromiso compartido de ambas compañías con el desarrollo de la electromovilidad y la construcción de un ecosistema de movilidad cada vez más eficiente y sostenible.

"La experiencia de carga es un aspecto central en la adopción de vehículos electrificados. La decisión de Toyota de seleccionar nuestra tecnología refleja la confianza en la calidad, la seguridad y la experiencia global de ABB E-mobility. Al mismo tiempo, reafirma nuestro compromiso de acompañar a los usuarios en la transición hacia nuevas formas de movilidad y de seguir impulsando el desarrollo de la infraestructura necesaria para consolidar el ecosistema de electromovilidad en Argentina", señaló Adrián Marras director de ABB Electrificación .

A través de esta iniciativa, Toyota ofrecerá a los clientes de sus vehículos electrificados soluciones de carga residenciales , con el objetivo de brindar una experiencia de carga integral, segura y confiable desde el hogar, acompañando a los usuarios en cada etapa de la transición hacia la movilidad eléctrica.

“La relación de Toyota con sus clientes es a largo plazo. Por eso, cuando lanzamos nuestros primeros vehículos enchufables elegimos a un partner con trayectoria y respaldo. Las soluciones de ABB nos permite acompañar a nuestros clientes en la carga de los nuevos Toyota RAV4 PHEV (Híbrido Enchufable) y bZ4X, nuestro primer eléctrico 100%. Era fundamental para nosotros dar este paso con un partner que aporte respaldo tecnológico, seguridad y confiabilidad", afirmó Andrés Massuh, director Comercial de Toyota y Lexus Argentina .

Las soluciones residenciales seleccionadas por Toyota fueron desarrolladas para ofrecer una experiencia de carga simple, intuitiva y segura, combinando altos estándares internacionales de calidad y seguridad con funcionalidades de conectividad y gestión inteligente de energía para acompañar las necesidades presentes y futuras de los usuarios.

ABB a través de su división E-mobility, partner elegido por además operadores de redes de carga energética vehicular, y empresas de transporte pública y privada (terrestres y marítimas) a nivel mundial, cuenta con más de 20 años de experiencia en infraestructura de carga y ha vendido más de un millón de cargadores para vehículos eléctricos en más de 85 mercados.

ABB FIA Fórmula E: tecnología que habilita el futuro de las sociedades de bajas emisiones. Para ABB, la Fórmula E es una plataforma de desarrollo tecnológico para innovaciones en electrificación y tecnologías digitales que pueden transferirse de la pista a situaciones del mundo real, mejorando la productividad, eficiencia y confiabilidad.

Los escenarios en las distintas ciudades del mundo ofrecen el espacio ideal para demostrar cómo la tecnología de ABB puede ayudar a descarbonizar industrias esenciales mientras permite a los clientes superar sus objetivos.

Si bien la Fórmula E es la oportunidad perfecta para mostrar la tecnología de ABB en electromovilidad, la compañía es mucho más que autos eléctricos. ABB es un socio tecnológico integral que opera en más de 20 sectores industriales diferentes.