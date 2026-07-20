Vacaciones de invierno: qué presión deben tener los neumáticos antes de salir a la ruta + Agregar ámbito en









Revisar la presión de los neumáticos antes de viajar es una de las tareas más importantes para garantizar la seguridad. Aunque cada vehículo tiene una recomendación específica del fabricante, existen valores orientativos que sirven como referencia para autos y SUV.

La presión en los neumáticos es clave para evitar accidentes

Antes de emprender un viaje por ruta, uno de los controles más importantes del vehículo pasa por los neumáticos. Al ser el único punto de contacto entre el auto y el asfalto, su estado influye directamente en la estabilidad, la distancia de frenado, el consumo de combustible y la seguridad de todos los ocupantes.

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Entre los aspectos a revisar, la presión de inflado ocupa un lugar central. Circular con los neumáticos desinflados o con exceso de presión puede afectar el comportamiento dinámico del vehículo, acelerar el desgaste de la banda de rodamiento e incluso aumentar el riesgo de sufrir un incidente durante el viaje.

La presión recomendada depende de cada vehículo No existe un único valor válido para todos los modelos. La presión adecuada varía según el tipo de vehículo, el tamaño de los neumáticos y las especificaciones definidas por el fabricante.

Como referencia general, un automóvil mediano suele utilizar entre 32 y 33 PSI (libras por pulgada cuadrada), mientras que en el caso de las SUV el valor ronda los 34 PSI. Sin embargo, estos números son orientativos y siempre debe respetarse la presión indicada para cada unidad.

No existe un único valor válido para todos los modelos. La presión adecuada varía según el tipo de vehículo, el tamaño de los neumáticos y las especificaciones definidas por el fabricante. Pexels La información puede encontrarse en el manual del propietario, en una etiqueta ubicada en el marco de la puerta del conductor o, en algunos modelos, en la tapa del tanque de combustible.

Más seguridad y menor consumo Mantener la presión correcta no solo mejora la seguridad, sino que también ayuda a reducir el consumo de combustible y prolonga la vida útil de los neumáticos al favorecer un desgaste uniforme. Además, permite una mejor adherencia al pavimento, optimiza la estabilidad del vehículo y mejora la respuesta ante maniobras de emergencia o frenadas bruscas. Otros controles antes de viajar La revisión no debe limitarse únicamente a la presión. También es recomendable verificar que la profundidad del dibujo de la banda de rodamiento sea superior a 1,6 milímetros, el mínimo establecido por el Automóvil Club Argentino (ACA) para garantizar una correcta evacuación del agua y disminuir el riesgo de aquaplaning. Asimismo, conviene inspeccionar los flancos de los neumáticos para detectar grietas, cortes o deformaciones que puedan comprometer su resistencia. Por último, la rueda de auxilio también debe encontrarse en buen estado y con la presión adecuada. En caso de una emergencia durante el viaje, contar con un auxilio en condiciones puede ser determinante para continuar el recorrido de manera segura.