La colección de autos de Lionel Messi: confort, potencia y diseño + Agregar ámbito en









El capitán argentino combina SUVs, deportivos y modelos urbanos en una lista que refleja su perfil fuera de la cancha.

Lionel Messi, capitán de Argentina, durante el Mundial 2026.

La pasión por los autos suele ser una constante entre las grandes figuras del deporte, y Lionel Messi no es la excepción. Aunque mantiene un perfil más reservado que otros colegas, el capitán de la Selección argentina cuenta con un garaje que reúne vehículos de lujo, opciones familiares y deportivos exclusivos.

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A lo largo de su carrera, sus autos se distribuyeron entre distintas ciudades clave como Barcelona, París y Miami, acompañando cada etapa de su trayectoria. Su colección no solo refleja poder adquisitivo, sino también una búsqueda de equilibrio entre confort, diseño y prestaciones.

Entre la familia y la potencia: los modelos más destacados Uno de los vehículos más representativos es la Cadillac Escalade, elegida para el uso familiar por su amplitud y comodidad. Con capacidad para siete pasajeros, es el modelo ideal para sus traslados junto a su esposa y sus hijos.

En la misma línea de SUVs, también se destacan la Range Rover y el Audi RS Q8, este último uno de los que más se lo vio utilizar desde su llegada a Estados Unidos.

Por otro lado, el garaje de Messi incluye opciones más deportivas y exclusivas. Entre ellas, la Ferrari F430 Spider y el Maserati GranTurismo MC Stradale, dos modelos que combinan altas prestaciones, diseño y potencia.

En la misma línea de SUVs, también se destacan la Range Rover y el Audi RS Q8, este último uno de los que más se lo vio utilizar desde su llegada a Estados Unidos. También hay lugar para alternativas más urbanas, como el Mini Cabrio, que aporta un estilo relajado dentro de la colección, y el Porsche Panamera, pensado para viajes largos con mayor confort. En conjunto, la flota deja ver un patrón claro: más allá del lujo, Messi prioriza vehículos versátiles, cómodos y funcionales, sin dejar de lado el placer de manejar modelos de alto rendimiento. Así, su colección no solo habla de exclusividad, sino también de una elección personal donde el equilibrio entre familia y prestaciones ocupa un lugar central.