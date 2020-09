Ganadores en cuarentena: ventas en ferreterías crecieron 20% en 5 meses

Lo cierto es que la más de 8 mil ferreterías que se distribuyen por todo el país fueron consideradas, desde el inicio de la cuarentena, un negocio esencial por lo que siempre permanecieron con sus puertas abiertas. “Vemos que hoy los ingresos de la gente que quizás antes eran destinados a otros rubros hoy se vuelcan hacia el hogar y en cómo mejorar el mismo. Hay gente que resolvió problemas de su casa que arrastraban por años”, agregó el especialista. “En cantidades vendidas, durante estos cinco meses podemos decir que creció entre un 15 y un 20% el ticket promedio en comparación a marzo”, arremetió Anguilli.

Si bien las ventas, según los ferreteros, fueron muy buenas con números en verde, los primeros meses hubo un cierto desabastecimiento en algunos productos. “Hay fábricas que estuvieron cerradas en el inicio de la cuarentena por lo que fue difícil reponer stock. Además estamos trabajando con horarios reducidos, si esa situación no se hubiese presentado las ventas hubiesen sido aún mejores”, reconoció Anguilli.

Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en junio las ventas del rubro Ferreterías y Elementos de la Construcción cayó un 22,9%, mientras que en julio esa caída se desaceleró a 16,5%. Pero estos datos no reflejan la realidad de las ferreterías en particular, “esto se debe a que si bien la gente hizo muchos arreglos en sus hogares lo que hizo disparar la venta de ciertos productos, las grandes obras de construcción están hasta ahora paralizadas por lo que hay parte de la industria que no se está moviendo”, indicaron voceros de CAME.

“En nuestro sector no hubo pedidos de ATP, tuvimos la suerte de funcionar desde un inicio con muy buen nivel de ventas. El protocolo que pusimos en marcha desde un inicio ayudó a que pudiéramos seguir trabajando”, sostuvo Anguilli. Además la cuarentena generó que la mayoría de los negocios comenzarán a implementar sus propias canales de venta online sobre todo con el uso de redes sociales y WhatsApp para llegar al público de adultos mayores que no pueden acercarse al local”, concluyó el especialista.