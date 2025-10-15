Video: brutal pelea entre conductores de apps y taxistas en Aeroparque







Un violento conflicto frente a Aeroparque involucró empujones, patadas y tensión mientras los autos circulaban, registrado en video que se viralizó rápidamente.

Taxistas y choferes de aplicaciones se enfrentaron a golpes frente a Aeroparque por la disputa de pasajeros.

Taxistas y choferes de aplicaciones protagonizaron una pelea violenta frente a la entrada de Aeroparque. El enfrentamiento incluyó empujones, patadas e insultos mientras los vehículos intentaban circular, y se originó por la disputa por pasajeros. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo la tensión escaló rápidamente a agresiones físicas.

El altercado comenzó cuando un conductor se acercó a otro con un gesto desafiante y la frase: “Vamos enfrente a mano”. En minutos, la situación derivó en golpes, forcejeos y caídas al suelo, mientras algunos choferes intentaban defenderse con patadas y otros terminaban con la ropa rota. La tensión se trasladó al medio de la calle, complicando el tránsito y obligando a testigos y automovilistas a intervenir para separar a los participantes.

pelea taxistas La pelea se extendió a la calle, afectando el tránsito y obligando a testigos a intentar separar a los conductores.

El enfrentamiento quedó registrado en varios videos que circularon rápidamente en redes sociales. En ellos, se observa cómo un hombre advierte: “¿Entendieron el mensaje? Ahí no paren más”, lo que refleja la intensidad y la escalada de violencia del episodio.

Desde la llegada de Uber y otras plataformas de movilidad, la relación entre conductores estuvo marcada por tensiones. En Buenos Aires y alrededores, los choferes de aplicaciones comenzaron a operar en aeropuertos y terminales, espacios tradicionalmente controlados por taxis, generando conflictos por tarifas y regulación.

Testimonio de un conductor de aplicación Ángel, uno de los choferes de aplicaciones que participó en el enfrentamiento, explicó la situación a La Nación: “Nosotros estábamos trabajando normal y empezaron a amedrentarnos, a acercarse y a decirnos que teníamos que irnos del lugar”. El conductor negó que los choferes de apps buscaran atraer pasajeros gritando el nombre de la aplicación: “Literal es imposible, jamás ingresamos al aeropuerto a gritar que somos Uber, Didi, nada que ver. Simplemente nos paramos enfrente a esperar viajes tranquilos. Eso es literalmente mentira”. Taxis Uber Cabify.jpg Desde 2016, la llegada de aplicaciones de transporte generó conflictos y protestas de taxistas en distintos puntos del país. @yoyoriva Según Ángel, la tensión surge por la diferencia de tarifas entre taxis y aplicaciones: “Ellos ven que los pasajeros piden viajes por la aplicación porque es más económico, y eso se nos escapa de las manos a nosotros. Yo respeto sus precios, nosotros tenemos el precio que da la aplicación”. La agresión fue denunciada ante la Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad, que intervino en el lugar, relevó testigos y solicitó registros fílmicos. El caso refleja cómo la competencia entre servicios tradicionales y plataformas digitales sigue generando conflictos y pone en evidencia la necesidad de normas claras para garantizar la convivencia y seguridad en los espacios públicos.

