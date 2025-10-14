El taxista que llevó a Pablo Laurta hacia Entre Ríos aseguró que el niño preguntaba por su madre

El hombre, que se presentó como Joaquín, recordó que el femicida le respondía a su hijo que "por un tiempo no iba a ver a la madre".

Pablo Laurta asesinó a su expareja y a su exsuegra y escapó junto a su hijo.

El taxista que llevó al doble femicida Pablo Laurta y a su hijo desde Córdoba hasta Concordia, Entre Ríos, dio detalles sobre el comportamiento y algunas de las frases que dijo el asesino acusado de matar a su exmujer Luna Giardina y su exsuegra, Mariel Zamudio.

Según relató a C5N quien dijo llamarse Joaquín (prefirió quedar en el anonimato), le dijo a Laurta que "estuviera tranquilo, y que dejara las cosas en el pasado , que piense en su hijo y en disfrutar de las vacaciones", tal lo que le dijo el pasajero.

En ese sentido, aseguró que el nene, Pedro, preguntaba "por qué mamá no viene a las vacaciones" , mientras que su padre le respondía que " por un tiempo no iba a ver a la madre" . Joaquín afirmó que esto le pareció "normal" para una pareja que está divorciada".

En su testimonio, el chofer contó que en un principio el recorrido era hacia Gualeguaychú pero en el camino le dijo que iban a Concordia. "Vi una situación de un padre con un niño , que se iban de vacaciones, que por eso iban a Concordia, Entre Ríos, y que por eso no podían demorarse. Estaba muy tranquilo" , remarcó.

Asimismo, recordó que el niño "empezó con vómitos, estaba amarillo y decía que le dolía la cabeza", algo que no le llamaba la atención porque él tiene chicos y a veces sucede que se descomponen. Como solución, le prestó un chaleco que tenía en el auto, que todavía tiene los rastros del menor.

"Le ofrecí llevarlo a un centro médico y me dijo que no. Le dije si querían parar para comprar algo pero me dijo que no, que compraba algo en la estación de servicio. Compró un alfajor, y otros dulces. Sólo le daba dulces", agregó.

Por último, Joaquín recordó que, luego de que saltara la noticia, llamó al 911, pero en principio la Policía no no le creyó. Finalmente, tras insistir y luego de que le mostraran una foto, pudo reconocer al niño buscado. Según contó, la fuerza de seguridad aseguró que durante la búsqueda de Loan recibieron muchos llamados falsos.

Detención y hallazgos clave

El domingo, tras un operativo conjunto entre las policías de Entre Ríos y Córdoba, Laurta fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, donde se ocultaba junto a su hijo. En la habitación los agentes hallaron la billetera del remisero y ropa manchada con sangre, que luego fue confirmada como perteneciente a Martín Palacios mediante análisis forense.

Los investigadores no descartan que el acusado haya intentado eliminar rastros del crimen prendiendo fuego el vehículo y desmembrando el cuerpo. La fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar con precisión cómo y cuándo ocurrió el homicidio.

Vecinos y colegas de San Salvador organizaron una vigilia en la plaza principal en memoria de Martín Palacios, a quien recordaron como “un hombre de palabra, buen padre y trabajador incansable”.

El hallazgo del cuerpo refuerza la principal línea de investigación, que apunta a que Pablo Laurta ejecutó una cadena de crímenes planificados, comenzando con el remisero y culminando con el doble femicidio de Mariel Zamudio y Luna Garnier, antes de ser capturado por las fuerzas policiales.