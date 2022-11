Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario Bros, cumplió 70 años.

super mario bros Nintendo

Todo cambio en 1985, cuando Miyamoto revolucionaría toda la industria de los videojuegos. El Super Mario Bros para la NES (la Family en Argentina) salvó al mercado de un crash iniciado en 1983 y cambió la forma en la que se diseñaban los juegos. Cómo si fuera poco, ese mismo año publicó The Legend of Zelda, creando a otra de las figuras más icónicas de la historia del gaming.

El resto del siglo, el diseñador crearía otros títulos clásicos de Nintendo como F-Zero y Star Fox. También presentaría nuevas y exitosas versiones de sus personajes previos, como Super Mario World, y cerraría los años noventa con dos títulos que marcarían el camino del gaming en 3D: Super Mario 64 y The Legend of Zelda: Ocarina Of Time.

En el nuevo milenio, Miyamoto siguió renovando el catalogo con nuevos videojuegos como Luigi's Mansion, Pikmin o Super Mario Maker. Actualmente mantiene su trabajo en Nintendo, actuando como un asesor creativo y trabajando en proyectos paralelos como el parque de diversiones Super Mario World (abierto en Japón y por inaugurar una sede en Los Ángeles en 2023) y la película de Super Mario Bros a estrenarse en abril de 2023.