Dónde se puede practicar nudismo en Argentina y qué reglas hay que seguir

Si la persona reside en la Ciudad de Buenos Aires, deberá superar las tres horas de viaje para alcanzar el destino, ya que deberá dirigirse a Villa Gesell, Córdoba o Chapadmalal.

La Asociación para el Nudismo Naturista Argentino (Apanna) es una entidad civil, de bien público y sin fines de lucro que obtuvo su personería jurídica y cuyo fin es promocionar esta práctica.

Según detalla Clarín, en esta asociación no usan ropa de ningún tipo, no sacan fotos sin permiso, llevan toallas para sentarse en los espacios comunes, no miran insistentemente a los demás ni mantienen relaciones sexuales por fuera de espacios íntimos.

En ese marco, y para aquel que esté interesado en dicha práctica, Apanna nuclea, entre otros, a Playa Escondida, el primer balneario argentino de nudismo opcional ubicado en Chapadmalal; a la reserva nudonaturista Yatan Rumi, en Córdoba; a la quinta Edén, una suerte de club para nudistas con diferentes actividades; a la playa Querandí, también de nudismo opcional, en Villa Gesell; y hasta institutos con clases de yoga o talleres artísticos sin ropa.