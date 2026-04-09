Quiénes pueden cobrar la Pensión por fallecimiento de ANSES y cómo se calcula

El haber depende del ingreso del fallecido y del grupo familiar que accede: conocé los detalles.

Cuando una persona jubilada o trabajadora fallece, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) otorga una pensión por fallecimiento destinada a sus familiares directos. Este beneficio busca garantizar un ingreso económico que reemplace, al menos en parte, el que percibía el titular.

En 2026, el acceso a esta prestación sigue regulado por criterios claros vinculados al parentesco, los aportes realizados y la documentación presentada. Según la normativa vigente, no cualquier familiar puede acceder: es necesario cumplir condiciones específicas para ser considerado beneficiario.

El monto que se cobra se calcula en función del haber del fallecido y la composición del grupo familiar.

ANSES establece que los principales beneficiarios de esta pensión son los familiares directos del titular fallecido.

Entre ellos se incluyen el cónyuge o la persona conviviente, siempre que puedan acreditar la relación, y los hijos solteros menores de 18 años. También pueden acceder los hijos sin límite de edad si tienen una discapacidad y dependían económicamente del fallecido.

En caso de que haya más de un beneficiario, el monto se distribuye entre todos según porcentajes definidos por el organismo. Si alguno deja de cumplir los requisitos, por ejemplo, un hijo que alcanza la mayoría de edad, el haber se redistribuye automáticamente entre los restantes.

Este esquema busca asegurar una cobertura equitativa dentro del grupo familiar.

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Qué requisitos debe cumplir cada familiar

Los requisitos varían según el vínculo con la persona fallecida. En el caso del cónyuge, se debe presentar la partida de matrimonio actualizada. Para convivientes, es necesario acreditar una convivencia previa de al menos cinco años, aunque este plazo se reduce a dos años si hay hijos en común.

Los hijos deben ser menores de 18 años, solteros y no percibir otra prestación. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero sí se exige demostrar dependencia económica.

Si el fallecido era trabajador en actividad, también se deben considerar los aportes realizados. Por ejemplo, se exige haber aportado al sistema previsional durante determinados períodos previos al fallecimiento.

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ANSES: documentación que hay que presentar

Para iniciar el trámite, es necesario reunir una serie de documentos que acrediten tanto el vínculo como la situación del fallecido. Los principales requisitos son el DNI del solicitante, la partida de defunción, documentación que pruebe la relación (como partida de matrimonio o certificados de convivencia) y, en caso de hijos, las partidas de nacimiento.

El trámite puede iniciarse de forma digital a través de “Mi ANSES”, siempre que se respeten los plazos establecidos. Por ejemplo, en muchos casos se debe realizar dentro de los seis meses posteriores al fallecimiento si se hace online.

Contar con la documentación completa es fundamental para evitar demoras en la aprobación del beneficio.

anses-portadaza.jpg ANSES. Prensa ANSES

Cuánto dinero se cobra por la pensión por fallecimiento de ANSES en 2026

El monto de la pensión por fallecimiento no es igual para todos los casos, ya que depende directamente del haber que percibía, o le correspondía, al titular fallecido.

En términos generales, ANSES establece porcentajes sobre ese haber. Por ejemplo, el cónyuge o conviviente puede recibir hasta el 70% si no hay hijos con derecho, o un 50% si debe compartir el beneficio. En el caso de los hijos, cada uno puede recibir alrededor del 20%, dependiendo de la composición familiar.

En promedio, estas pensiones suelen representar entre el 70% y el 80% del ingreso que tenía el titular, aunque el monto final puede variar según cada situación particular. Si hay varios beneficiarios, el total se divide según los porcentajes establecidos, lo que puede reducir el ingreso individual. El monto puede actualizarse con los aumentos previsionales, ya que forma parte del sistema general de movilidad.

La pensión por fallecimiento de ANSES es un beneficio clave para garantizar ingresos a familiares directos tras la pérdida de un sostén económico. Aunque el acceso está regulado por requisitos específicos, permite mantener cierta estabilidad financiera en un momento complejo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el organismo.