ATE convocó a un paro nacional para el 21 de abril en reclamo de aumento salarial + Seguir en









El gremio estatal definió la medida tras denunciar que los aumentos quedaron por debajo de la inflación y que el poder adquisitivo sigue en caída.

ATE convocó a un paro nacional para el 21 de abril en reclamo de aumento salarial.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó este jueves a un paro nacional con movilización para el martes 21 de abril en todo el país en reclamo de la reapertura de paritarias. La medida fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional del gremio, que reúne a representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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El principal reclamo apunta a la reapertura de las paritarias en la administración pública, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y cuestionamientos a la política salarial del Gobierno nacional. “El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.

En ese sentido dijo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los van a llenar de conflictividad”. Sobre esto completó: "se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más".

ATE (2) El gremio estatal definió la medida tras denunciar que los aumentos quedaron por debajo de la inflación y que el poder adquisitivo sigue en caída. Además, agregó que los estatales quieren "percibir los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios". “El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”, finalizó el dirigente.

Paritarias bajo tensión: estatales denuncian pérdida salarial El conflicto se da en el marco del actual período paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. Según ATE, los aumentos otorgados por el gobierno nacional ya se ubican dos puntos por debajo de la inflación.

De acuerdo con el sindicato, los trabajadores estatales acumulan una pérdida de más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei. A su vez, un informe del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) indicó que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. En total, esto representa una pérdida de 54 billones de pesos.