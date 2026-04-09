El ciervo de los pantanos mejoró su estado en la Argentina y salió de la categoría "Vulnerable" + Seguir en









La especie pasó a ser considerada “Casi amenazada” tras años de recuperación poblacional, con foco en los Esteros del Iberá y en políticas de protección del hábitat.

El ciervo de los pantanos dejó de ser considerado "vulnerable".

El ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) mejoró su estado de conservación en la Argentina al dejar la categoría “Vulnerable” y pasar a “Casi amenazada”, un cambio que refleja la recuperación sostenida de su población, especialmente en los Esteros del Iberá, en Corrientes.

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La mejora en la clasificación fue destacada por Rewilding Argentina y el Parque Nacional Iberá, que atribuyeron el avance a años de trabajo de conservación, monitoreo y protección del hábitat.

Según informó Noticias Argentinas, la recuperación tuvo uno de sus focos principales en los humedales correntinos, donde la especie logró recomponer su presencia gracias a políticas de preservación sostenidas.

El ciervo de los pantanos, Monumento Natural El ciervo de los pantanos fue declarado Monumento Natural en las provincias de Corrientes, Chaco, Buenos Aires y Entre Ríos, lo que reforzó su protección legal. El caso más crítico sigue siendo el delta del Paraná, donde durante las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del XXI la población sufrió una fuerte caída por la caza furtiva y los cambios en el uso del suelo.

En este contexto, la reciente ley sancionada por el Gobierno de Corrientes que habilita la translocación de especies nativas para restaurar ecosistemas abre una nueva etapa para la conservación. La norma permitirá que especies recuperadas, como el ciervo de los pantanos, puedan fortalecer poblaciones en otras regiones del país donde aún se encuentran en estado crítico.

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