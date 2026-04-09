La Ciudad destinará fondos a viviendas para clase media y policías en un terreno recuperado en Parque Chacabuco + Seguir en









El Gobierno porteño anunció la construcción de unidades habitacionales en tres predios de la Ciudad, entre ellos uno que había permanecido tomado durante más de dos décadas. El plan combinará obras del IVC con líneas de crédito del Banco Ciudad.

La Ciudad construirá viviendas en un predio recuperado. GCBA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzará con un plan de construcción de viviendas destinadas a familias de clase media y a integrantes de la Policía porteña, en el marco de un esquema que combinará infraestructura pública y financiamiento hipotecario. Uno de los proyectos se levantará en un predio de Parque Chacabuco que, según informaron las autoridades, estuvo usurpado durante más de 20 años y fue recuperado en noviembre pasado.

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La iniciativa será instrumentada a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y del Banco Ciudad, y prevé el desarrollo de 379 viviendas en un plazo estimado de tres años. Del total, 190 se construirán en avenida Varela 2951, en Villa Soldati; 136 en Cochabamba 1150, en Constitución; y 53 en avenida La Plata 2253, en Parque Chacabuco.

El emprendimiento de avenida La Plata estará ubicado junto al CeSAC 42 y contemplará un edificio de nueve pisos, con 8 monoambientes, 29 departamentos de un dormitorio y 16 unidades de dos ambientes. Además, incluirá locales en planta baja, SUM, parque interno y cocheras.

Durante la presentación del plan, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, remarcó que el terreno formaba parte de una serie de propiedades que habían sido tomadas y luego recuperadas por la administración porteña. En ese marco, vinculó el anuncio con la política oficial de reordenamiento del uso del suelo y con una nueva orientación en materia habitacional.

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Con la plata que antes se usaba para regalar viviendas en las villas.



Ley y orden. pic.twitter.com/4HBkFNltjM — Jorge Macri (@jorgemacri) April 9, 2026 Fondos y financiamiento Según informó la Ciudad, parte de los recursos que antes se destinaban a políticas de urbanización en villas pasarán a orientarse a líneas de acceso a la vivienda para sectores medios. Para este año, el presupuesto previsto para ayuda habitacional dirigida a la clase media asciende a $13.171 millones.

En paralelo, el Banco Ciudad ofrecerá líneas de créditos hipotecarios UVA con condiciones diferenciadas. En el caso de los policías porteños, se anunció una tasa fija subsidiada del 7% nominal anual, con posibilidad de acceder a un mayor porcentaje de financiamiento según la antigüedad y el mérito. Además, se estableció que la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar. Actualmente, la Ciudad tiene 30.587 efectivos policiales, de los cuales 5.350 viven dentro del distrito y 25.237 residen en la provincia de Buenos Aires. ciudad viviendas La Ciudad impulsa un plan de viviendas para clase media y policías. Créditos para primera vivienda La administración de Jorge Macri también confirmó una línea de préstamos para la primera vivienda orientada a sectores medios, con tasa subsidiada por el Gobierno porteño. La intención oficial es ofrecer financiamiento de largo plazo con cuotas que puedan ubicarse cerca o incluso por debajo del valor de un alquiler. De acuerdo con lo anunciado, mientras en el mercado las tasas para este tipo de créditos suelen superar el 9,5%, en la Ciudad la propuesta será de 7,5% más UVA, con un subsidio estatal de dos puntos. Además, el Banco Ciudad mantendrá disponible otra línea de préstamos hipotecarios UVA para la compra, refacción, mejora o ampliación de vivienda única y permanente en la Ciudad de Buenos Aires. Esa herramienta tendrá un tope de hasta $150 millones y un plazo máximo de 20 años, y estará dirigida a trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas que desarrollen su actividad en el área de influencia de la entidad.