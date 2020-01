Marcha en Recoleta reclamó justicia por el asesinato de Báez Sosa

"Él un amor, quiero justicia por él. El amaba su vida, amaba a su novia, todos los días me decía que me amaba, y que creía que era un persona importante. Me decía que me quería llevar de vacaciones. Era mi único hijo y lo amo", dijo Sosa entre lágrimas.

Y prosiguió: "Que paguen esos criminales. Lo atacaron indefenso, no se merece nadie eso. Que no lo pase a otra chico, a ningún Fernando. Justicia por mi hijo. Él me da la fuerza para estar con ustedes, acompañándolos".

Báez Sosa madre Graciela Sosa, madre de Fernando Báez Sosa, se dirigió a quienes pedían justicia por su hijo. NA

A su lado estaba su marido, el padre del joven asesinado, Silvino Sosa, quien se desempeña como encargado en un edificio de Recoleta. "Quiero que se haga una ley que ampare a la familia. Nuestros hijos son chicos que querían ir a divertirse", continuó la mamá.

En este sentido, aseguró que "cuando me dijeron la noticia, el mundo se terminó, pero voy a seguir luchando para que no le pase a nadie más". "Fernando amaba la vida y nos amaba a nosotros", sintetizó.