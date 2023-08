Violencia en Rosario: un acto escolar fue interrumpido por una balacera

Por su parte el comisario Diego Santamaría, que concurrió al lugar de la balacera, detalló "que fue contra una vivienda ubicada a unos 20 metros la escuela". "Según los testimonios, dos hombres que circulaban en moto y que tenían los cascos puestos dispararon contra la casa. Uno de ellos estaba armado y es el que se encargó de abrir fuego mientras que el otro filmaba, luego escaparon", detalló el jefe policial.

Policía sirena

En tanto, los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestraron de la escena de la balacera 12 vainas servidas calibre 9 milímetros. Por su parte, la dueña de la propiedad atacada a balazos, ubicada en la calle La Paz al 6700, aseguró no tener idea de los motivos de la agresión y reclamó a las autoridades "seguridad".

"Somos dos jubilados. Mi esposo tiene 74 años y hace dos meses lo operaron a corazón abierto. No podemos tener un susto como el que sufrimos", dijo la mujer que se identificó como Miriam en declaraciones a LT8-Rosario. Y agregó: "Yo no sabía que había sido contra mi casa. Al escuchar los estampidos, me asomé por el balcón que mira para el lado de la escuela, y cuando me asomé una mamá que estaba en el patio de la escuela me dijo que había sido en la puerta de mi casa".

Miriam reclamó seguridad al sostener que "se vive con miedo porque los sicarios andan en moto y disparan a cualquiera".

policia santa fe.jpg

La escuela retomó este miércoles sus actividades normalmente y las autoridades del Ministerio de Seguridad dispusieron en la zona una custodia especial. El caso es investigado por la Unidad Especial de Balaceras del Ministerio Público Fiscal de Rosario.