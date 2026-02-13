Un choque entre un camión y una moto se dio en la Autopista Dellepiane esta mañana. Tras el siniestro, hay un muerto y largas colas de vehículos mano a la Ciudad de Buenos Aires mientras el SAME trabaja en el lugar.
13 de febrero 2026 - 08:23
Accidente en la Autopista Dellepiane: un muerto y largas colas mano a Capital Federal
Como resultado del siniestro murió un motociclista de 30 años. Otro herido fue derivado para atención médica.
-
CABA: impulsan proyecto para expropiar la Casa Beiró en Villa Devoto tras un nuevo incendio
-
Carnaval 2026 en CABA: cronograma completo, cortes de calle y horarios este fin de semana, barrio por barrio
Todo comenzó cuando una moto impactó contra un camión, a la altura de Avenida Riestra. El motociclista, un hombre de 30 años, perdió la vida mientras otro fue derivado al hospital Santojanni,confirmó TN. Las demoras se registran en ambos sentidos.
Dejá tu comentario