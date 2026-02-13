Accidente en la Autopista Dellepiane: un muerto y largas colas mano a Capital Federal + Seguir en









Como resultado del siniestro murió un motociclista de 30 años. Otro herido fue derivado para atención médica.

Un choque entre un auto y una moto dejó un muerto este viernes en la Autopista Dellepiane. Captura TN

Un choque entre un camión y una moto se dio en la Autopista Dellepiane esta mañana. Tras el siniestro, hay un muerto y largas colas de vehículos mano a la Ciudad de Buenos Aires mientras el SAME trabaja en el lugar.

Todo comenzó cuando una moto impactó contra un camión, a la altura de Avenida Riestra. El motociclista, un hombre de 30 años, perdió la vida mientras otro fue derivado al hospital Santojanni,confirmó TN. Las demoras se registran en ambos sentidos.





