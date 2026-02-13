SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de febrero 2026 - 08:23

Accidente en la Autopista Dellepiane: un muerto y largas colas mano a Capital Federal

Como resultado del siniestro murió un motociclista de 30 años. Otro herido fue derivado para atención médica.

Un choque entre un auto y una moto dejó un muerto este viernes en la Autopista Dellepiane.

Un choque entre un auto y una moto dejó un muerto este viernes en la Autopista Dellepiane.

Captura TN

Un choque entre un camión y una moto se dio en la Autopista Dellepiane esta mañana. Tras el siniestro, hay un muerto y largas colas de vehículos mano a la Ciudad de Buenos Aires mientras el SAME trabaja en el lugar.

Todo comenzó cuando una moto impactó contra un camión, a la altura de Avenida Riestra. El motociclista, un hombre de 30 años, perdió la vida mientras otro fue derivado al hospital Santojanni,confirmó TN. Las demoras se registran en ambos sentidos.

Informate más



Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias