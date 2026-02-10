SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de febrero 2026 - 21:20

Operaron por octava vez a Bastián: qué le hicieron

El nene de 8 años que sufrió un grave accidente en Pinamar volvió a ser intervenido quirúrgicamente en un hospital de La Matanza.

Bastian fue operado nuevamente tras ser trasladado en un vuelo sanitario desde Mar del Plata a un centro de mayor complejidad en San Justo.

La salud de Bastián, el niño de 8 años que sufrió un grave accidente en Pinamar, volvió a generar preocupación este martes luego de que su familia confirmara que fue operado nuevamente. El menor había sido trasladado días atrás desde el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata a un centro de mayor complejidad en San Justo, partido de La Matanza, mediante un vuelo sanitario, para profundizar su atención médica.

La información fue confirmada por la madre del niño, quien utilizó sus redes sociales para comunicar que Bastián volvió a entrar al quirófano. Mediante esa vía, solicitó que quienes puedan donar sangre se acerquen al Hospital Italiano, donde se llevaba a cabo la intervención.

Informate más

Según informó NA, el menor atravesó un “drenaje de líquido abdominal y el reemplazo de la válvula”. Además, se explicó que su traslado al nosocomio bonaerense fue porque "ya estaba cerca de la familia”.

"No fue un centro de rehabilitación únicamente, sino un efector que tuviera alta complejidad porque iba a necesitar ambas atenciones”, explicaron.

Dónde y cómo donar sangre

La donación se realiza con turno previo en cualquiera de las siguientes sedes del Hospital Italiano:

San Justo

  • Teléfonos: 4959-0200 (int. 3345 o 3155) / 011-3079-8707

  • Horario: lunes a viernes de 8 a 12

Almagro

  • Teléfonos: 4959-0200 (int. 8467 o 8531) / 011-3135-5354

  • Horario: lunes a viernes de 8 a 15.30

No es necesario concurrir en ayunas.

Requisitos básicos

  • DNI

  • Edad: 16 a 65 años

  • Peso mínimo: 50 kilos

  • Buen estado general de salud

  • No haberse realizado tatuajes en el último año

Ante dudas por medicación o vacunas recientes, se recomienda consultar previamente.

