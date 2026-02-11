La familia de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena, iniciaron una demanda contra la empresa de la barcaza + Seguir en









Tomás Yankelevich y Sofía Reca iniciaron una acción judicial en Estados Unidos contra la firma propietaria de la embarcación que protagonizó el choque en la Bahía de Biscayne.

El siniestro ocurrió durante un campamento de verano en la Bahía de Biscayne, cuando una barcaza impactó contra el velero en el que navegaba Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, junto a otros menores y una instructora. @bycrismorena

Tomás Yankelevich y Sofía Reca, padres de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, iniciaron este miércoles una demanda por “muerte por negligencia” contra la empresa propietaria de la barcaza que embistió el velero en el que viajaba la niña, de 7 años, el 28 de julio de 2025 en la Bahía de Biscayne, en Miami. En el accidente también murieron otras dos menores.

La acción judicial fue presentada el 29 de diciembre contra Waterfront Construction, firma dueña de la embarcación involucrada en el choque. A la demanda se sumaron los padres de Erin Ko (13) y Arielle “Ari” Buchman (10), las otras víctimas fatales del siniestro. Las familias sostienen que existió negligencia en la operación y supervisión de la barcaza.

El accidente y las versiones en disputa El hecho ocurrió alrededor de las 11.15 durante un campamento de verano del Miami Yacht Club. Mila y otros cuatro niños navegaban en un velero Hobie Getaway, acompañados por una instructora de 19 años, cuando la embarcación fue impactada por una barcaza en las cercanías del puerto de Miami.

Tras la colisión, el velero se hundió y los equipos de rescate retiraron a las víctimas del agua. A pesar de las maniobras de reanimación, Mila y una adolescente de 13 años murieron ese mismo día. Días después se confirmó el fallecimiento de Arielle Buchman. La instructora y otra menor de 12 años fueron asistidas en el lugar y no requirieron hospitalización.

En agosto, el abogado de Waterfront Construction defendió públicamente al capitán de la barcaza y aseguró que navegaba a una velocidad segura de 3,5 nudos, además de remarcar su experiencia en esas aguas. También cuestionó la ubicación del velero al momento del impacto.

Sin embargo, meses más tarde surgieron testimonios que plantean otra reconstrucción. Un trabajador que se encontraba en una vivienda frente a la bahía declaró haber observado que la barcaza se aproximaba a gran velocidad y que el choque parecía inminente. En noviembre pasado, Cris Morena habló por primera vez sobre el accidente: “Tuve una experiencia igual a la de mi hijo. Además, fue el mismo día: no el mismo mes, pero sí el mismo número. El ocho me persigue: el infinito son dos ochos, dos infinitos”, rememoró. También recordó a la pequeña Mila, al afirmar que "está en nuestra vida. Hablo de la presencia y la ausencia: está presente permanentemente con nosotros. A veces es doloroso, a veces es una sonrisa...”. Y volvió a vincularla con su propia hija: “Me pasa como con Romina. Se me aparecía de una manera extraña y sentía que eso que aparecía era ella. Lo mismo les pasa a Tomás, a Sofi y a Inti: los tres con Mila. Y están muy juntos. A mí me importa muchísimo el dolor de ellos”.