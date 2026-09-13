El papa León XIV recordó el 11-S y pidió renovar el compromiso con la paz + Agregar ámbito en









El pontífice estadounidense rezó por las víctimas y por quienes aún sufren las consecuencias de aquel día. También recuperó una reflexión que pronunció en 2001.

León XIV recordó a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El papa León XIV recordó los atentados del 11 de septiembre de 2001 y pidió renovar el compromiso con la paz, al cumplirse 25 años del ataque terrorista que dejó miles de muertos en Estados Unidos. El pontífice, nacido en Chicago, realizó el pedido durante su tradicional bendición dominical desde el Vaticano.

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Sus primeras palabras públicas sobre el aniversario fueron pronunciadas en inglés, al finalizar la bendición del mediodía desde la ventana de su estudio, con vista a la plaza de San Pedro. Allí, el primer papa estadounidense de la historia recordó a las víctimas y a quienes todavía sufren las consecuencias de aquel día.

El mensaje de León XIV por el 11-S “Hace dos días se cumplió el 25º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos", dijo León. “Renuevo mis oraciones por quienes perdieron la vida y por quienes siguen llevando las heridas de aquel día trágico”. El pontífice también vinculó el recuerdo de los atentados con los conflictos y la violencia que persisten en distintas partes del mundo. En ese contexto, convocó a los fieles a rezar por la paz.

Añadió que “en un momento en que el conflicto y la violencia afligen a tantos de nuestros hermanos y hermanas, invito a todos a rezar para que el Señor conceda al mundo su don de la paz”. Luego, en italiano, León XIV volvió sobre la necesidad de mantener presente lo ocurrido hace un cuarto de siglo: “El recuerdo de los trágicos acontecimientos de hace 25 años nos impulsa a renovar nuestro compromiso con la paz, sobre todo con la oración”, agregó.

El pontífice estadounidense habló sobre los atentados durante su bendición dominical. Qué hacía León XIV durante los atentados El actual pontífice se encontraba en Roma el 11 de septiembre de 2001, cuando se produjeron los ataques contra Estados Unidos. En ese momento todavía era conocido como Robert Prevost y participaba de una gran asamblea de la orden religiosa de los agustinos.

Prevost ocupaba entonces el cargo de superior provincial de los agustinos en Chicago. Apenas tres días después de los atentados, el 14 de septiembre, fecha de su cumpleaños, fue elegido superior de toda la orden. Permaneció en esa función durante dos mandatos consecutivos, hasta 2012. A raíz del aniversario, Vatican News volvió a publicar este domingo fragmentos de la primera homilía que Prevost pronunció como superior, el 21 de septiembre de 2001, apenas diez días después de los ataques. En aquella intervención, el futuro papa ya había reflexionado sobre las causas y consecuencias de la violencia que había sacudido a su país: “No podemos dejar de recordar los trágicos acontecimientos que sacudieron a Estados Unidos el 11 de septiembre”, expresó en su homilía. “La violencia que el mundo presenció la semana pasada en Estados Unidos es una expresión trágica de una serie de problemas que se están volviendo cada vez más agudos en todas partes. “El odio y la violencia seguirán creciendo mientras tantas personas se vean obligadas a vivir en la pobreza extrema y sean oprimidas por tantas formas de injusticia”. A 25 años de los atentados, León XIV recuperó así una preocupación que ya había expresado en los días posteriores al 11-S y volvió a poner el pedido de paz y la oración por las víctimas en el centro de su mensaje.