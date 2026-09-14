El papa León XIV dio marcha atrás con un recorte de Francisco y aumentó los salarios de los cardenales

El Pontífice eliminó la reducción del 10% que regía sobre los ingresos de los purpurados y defendió la sostenibilidad económica de la Santa Sede.

León XIV eliminó la reducción del 10% que regía sobre los salarios de los cardenales.

El papa León XIV eliminó el recorte del 10% que pesaba sobre los salarios de los cardenales y dejó sin efecto una de las medidas económicas adoptadas durante el pontificado de Francisco. La decisión fue comunicada por el Vaticano mientras el Pontífice celebra su cumpleaños número 71 y recibió saludos de autoridades italianas.

“ Esas medidas pueden superarse ahora, con la certeza de que las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano continuarán, con diversos instrumentos, en su compromiso de garantizar la sostenibilidad económica ”, sostuvo León XIV al fundamentar la decisión.

La disposición implica, en concreto, la eliminación definitiva de la reducción del 10% aplicada sobre el último salario pagado a los cardenales . De esta manera, el Pontífice revierte el recorte dispuesto durante la gestión de su antecesor y abre una nueva etapa en la administración económica vaticana.

La decisión coincidió con el cumpleaños número 71 de León XIV . La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) envió sus felicitaciones y destacó especialmente sus recientes mensajes sobre el perdón, la paz y los conflictos que atraviesan distintas regiones del mundo.

Los cardenales dejarán de percibir la reducción del 10% que regía sobre sus salarios.

“También hacemos nuestras las palabras del Ángelus de ayer, sobre la relación entre el perdón y la paz, y sobre las divisiones y los conflictos que surgen cuando se pierde el primero, una enseñanza que consideramos particularmente oportuna, a la luz de las situaciones de guerra que afectan a diversas partes del mundo”, expresó la CEI.

Los obispos italianos aseguraron además que continuarán acompañando a las poblaciones afectadas por los conflictos mediante acciones concretas de solidaridad: “Renovamos nuestros mejores deseos, sabiendo, como usted mismo recordó que el ministerio en la Iglesia es, ante todo, servicio. ¡Feliz cumpleaños, Santo Padre!”, concluyeron.

León XIV recibió las felicitaciones de la Conferencia Episcopal Italiana por su cumpleaños número 71.

El canciller italiano, Antonio Tajani, también felicitó al Pontífice y destacó su papel internacional: “Extiendo mis más sinceras felicitaciones de cumpleaños al Santo Padre, acompañadas de un sentimiento de gratitud por su incansable misión al servicio de la Iglesia y la humanidad. En un tiempo marcado por guerras y divisiones, su voz nos llama a la paz, la solidaridad y el diálogo entre los pueblos. Rezo por él y su mandato petrino”, escribió en X.

El Papa ordenó construir un nuevo edificio en el Vaticano

En el marco de su cumpleaños, León XIV también visitó la Biblioteca Apostólica Vaticana y emitió un quirógrafo para reorganizar y ampliar los espacios destinados a esa institución y al Archivo Apostólico Vaticano.

“Ordeno (escribe el papa León XIV en el quirógrafo publicado hoy en un boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede) que el área de la llamada 'Fuente del Autoparco' y sus alrededores se destinen al Archivo Apostólico Vaticano y a la Biblioteca Apostólica Vaticana”, estableció.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio con criterios arquitectónicos y tecnológicos modernos, con espacios distribuidos entre ambas instituciones y sectores destinados a otros servicios del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Además, el Pontífice dispuso que el Archivo Apostólico y la Biblioteca Apostólica constituyan una fundación instrumental vaticana destinada a obtener y administrar los recursos financieros necesarios para la construcción y funcionamiento de los nuevos espacios.