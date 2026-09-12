Antes de visitar la Argentina, el Papa León XIV recibió a un sindicalista cercano al Gobierno

Gerardo Martínez participó de una audiencia con el Pontífice y le transmitió un duro diagnóstico social. El jefe de la UOCRA cuestionó el ajuste y reclamó institucionalizar el diálogo con la CGT.

El papa León XIV recibió este sábado en el Vaticano a una delegación argentina integrada por dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales, a menos de dos meses de su viaje al país. Entre los asistentes estuvo Gerardo Martínez , jefe de la UOCRA, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y representante gremial ante el Consejo de Mayo.

Martínez, uno de los sindicalistas con mayor diálogo con la administración de Javier Milei , participó de la audiencia junto al cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo ; el titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo ; y el expresidente de la Unión Industrial Argentina Daniel Funes de Rioja , entre otros.

El encuentro se realizó como cierre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur , que reunió a unos 60 representantes de sindicatos, empresas, organismos internacionales, universidades, organizaciones sociales y sectores de la Iglesia.

La audiencia concretó uno de los objetivos que la delegación sindical había anticipado a Ámbito: llevar al Vaticano la preocupación de la CGT por la pérdida de empleos, el endeudamiento de las familias y el deterioro de los ingresos, con la intención de que la situación argentina forme parte de la agenda previa al viaje papal.

Según relató Martínez a La Nación, durante el saludo le anticipó al Pontífice que será recibido con una movilización popular y le aseguró que los trabajadores continuarán defendiendo sus derechos.

Gerardo Martínez habló de una Argentina “con mucha tristeza”

El jefe de la UOCRA afirmó que León XIV llegará a “una Argentina con mucha tristeza” como consecuencia de un “ajuste extremadamente severo”. También advirtió que millones de personas debieron endeudarse para afrontar gastos cotidianos porque sus ingresos no alcanzan hasta fin de mes.

Pese al diagnóstico, consideró que el país conserva la esperanza y se identifica con los mensajes del Papa sobre justicia social, fraternidad y defensa de los sectores más vulnerables.

Martínez aprovechó la audiencia para insistir en la creación de un ámbito estable de negociación entre el Poder Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos. A su entender, el diálogo social debería dejar de depender de decisiones circunstanciales y convertirse en una política de Estado orientada al crecimiento y al desarrollo productivo.

El dirigente también descartó que la CGT haya acordado una tregua con el Gobierno hasta después de la visita papal. Señaló que la ausencia de un nuevo paro general no implica que los sindicatos hayan abandonado sus reclamos y sostuvo que las conversaciones con la Casa Rosada todavía no tienen la profundidad que espera la central obrera.

La UTEP le entregó un informe crítico sobre la situación social

Durante el encuentro, Alejandro Gramajo le entregó a León XIV un documento de 72 páginas elaborado por la UTEP sobre las condiciones económicas y sociales de la Argentina.

El informe no menciona directamente a Milei, pero analiza las políticas implementadas por el Gobierno de La Libertad Avanza desde diciembre de 2023. El texto cuestiona la reducción de la intervención estatal y advierte por sus efectos sobre la educación, las personas con discapacidad, la obra pública y el federalismo.

También aborda la criminalización de la protesta, el endeudamiento de las familias, los desalojos, las apuestas online, la ludopatía y el consumo problemático de drogas. Otro apartado está dedicado a la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba obras en barrios populares.

La participación de dirigentes gremiales, movimientos sociales y representantes empresarios formó parte del carácter multisectorial del encuentro, orientado a acercar posiciones frente a los cambios productivos, ambientales y tecnológicos.

El mensaje de León XIV sobre la justicia social

Ante las delegaciones, el Papa pidió avanzar hacia modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios” y destacó la necesidad de proteger especialmente a quienes corren riesgo de quedar excluidos.

León XIV también señaló que la discusión sobre la tecnología no debe limitarse a aceptar o rechazar nuevas herramientas, sino que debe centrarse en el tipo de sociedad que se busca construir. En ese marco, advirtió sobre los riesgos de un progreso desligado del bien común.

El Pontífice defendió los principios de la justicia social, la negociación y la responsabilidad compartida entre Estados, empresas, trabajadores y organizaciones sociales. Martínez y Jerónimo prevén volver a encontrarse con él durante su visita a la Argentina, en una actividad con representantes del mundo laboral que se realizaría en la sede de la UCA.