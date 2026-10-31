Aumento a jubilados ANSES en noviembre: ¿Quiénes cobran $514.158 y cuál es el calendario de pago?

El organismo actualizó los haberes previsionales y confirmó el cronograma que regirá durante noviembre para los beneficiarios.

ANSES aplicará en noviembre una nueva actualización para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) va a aplicar una nueva actualización sobre jubilaciones y pensiones en noviembre, de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual vigente.

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El mes también llega con la continuidad del refuerzo extraordinario para los beneficiarios de menores ingresos y un calendario modificado por los feriados que se decretaron por la visita del papa León XIV.

Las jubilaciones y pensiones aumentarán un 1,93% en noviembre de 2026. La actualización nace del esquema establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta mensualmente las prestaciones según la inflación de dos meses antes informada por el INDEC.

El haber mínimo tendrá un nuevo valor durante el próximo calendario de pagos.

Para noviembre se tomó de referencia el Índice de Precios al Consumidor de septiembre. Con el incremento, el haber mínimo garantizado pasa de los $435.748,51 de octubre a $444.158,46 . La Resolución 304/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre, también fijó la jubilación máxima en $2.988.765,82 .

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán en noviembre un total de $514.158,46 . El monto se compone de:

El refuerzo extraordinario se mantiene para los beneficiarios de menores ingresos.

haber mínimo: $444.158,46

bono extraordinario: $70.000

total: $514.158,46

El Gobierno confirmó la continuidad del refuerzo a través del Decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial el 29 de octubre. El bono máximo de $70.000 está dirigido a quienes se encuentran en los niveles más bajos de ingresos previsionales.

Aquellos beneficiarios que superen el haber mínimo pueden recibir un refuerzo proporcional, siempre que el total de sus prestaciones no supere el límite previsto por la normativa, de tal manera que todos lleguen a los $514.158,46 como piso.

Las fechas de cobro se ordenan según la terminación del DNI. Magnific

Calendario de pagos ANSES: fechas de cobro para jubilaciones mínimas por DNI

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la mínima van a empezar a cobrar el miércoles 11 de noviembre. El calendario quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Pero quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarán durante la última semana: