"Inmensa alegría": Javier Milei palpitó la llegada del papa León XIV y habló de defender los valores judeocristianos + Agregar ámbito en









El Presidente aseguró que el país lo recibirá “con los brazos abiertos”. El pontífice tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El pontífice se reunirá con Milei en la Casa Rosada el domingo 8 de noviembre. Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei afirmó este sábado que la visita del papa León XIV a la Argentina será motivo de “inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos”. Durante un discurso en Neuquén, calificó el viaje como un acontecimiento de “semejante trascendencia” y destacó la oportunidad de reflexionar sobre los valores religiosos.

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El mandatario aseguró que el pueblo argentino lo esperará “con los brazos abiertos” y sostuvo que su llegada será “una buena oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que decidimos defender”. Las declaraciones se produjeron durante la inauguración de un nuevo auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey.

Milei estuvo acompañado por Karina Milei y Martín Menem, junto al gobernador neuquino, Rolando Figueroa, y la senadora libertaria Nadia Márquez. El pontífice visitará el país del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por Uruguay, Argentina y Perú, y se reunirá con el Presidente durante su primera jornada en Buenos Aires.

La agenda oficial del Papa en la Argentina Domingo 8 de noviembre

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. 17:50: encuentro con el Presidente de la República.

encuentro con el Presidente de la República. 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, con discurso papal. Lunes 9 de noviembre

09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. 11:30: misa masiva en el Monumento de los Españoles.

misa masiva en el Monumento de los Españoles. 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal. Martes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires-Córdoba.

salida del vuelo Buenos Aires-Córdoba. 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba.

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba. 10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 16:55: vuelo Córdoba-Buenos Aires.

vuelo Córdoba-Buenos Aires. 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. 10:00: misa central en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

misa central en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. 14:00: partida del vuelo oficial hacia Lima, Perú.