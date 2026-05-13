Jubilaciones y pensiones de ANSES reciben aumento y bono en mayo 2026

Los haberes volvieron a actualizarse en mayo con suba por inflación y un refuerzo extraordinario para ingresos bajos.

Jubilados, pensionados y titulares de PUAM ya tienen confirmado cuánto cobrarán y cuándo se acreditarán los pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los nuevos montos para jubilados y pensionados correspondientes a mayo de 2026. Los haberes llegan con un incremento del 3,38% por movilidad y continúan acompañados por el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben ingresos más bajos.

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El aumento surge de la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/2024, que actualiza las prestaciones tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el ajuste se calculó a partir de la inflación registrada en marzo.

Con esta actualización, millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones previsionales comenzaron a cobrar haberes más altos desde el inicio del calendario de pagos de mayo.

Monto de las jubilaciones de ANSES

Con el incremento de mayo, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $393.174. A ese valor se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes cobran el haber mínimo percibirán $463.174 durante este mes. La jubilación máxima también tuvo actualización y quedó cerca de los $2.645.689 mensuales, aunque en ese caso no corresponde el pago del bono extraordinario.

ANSES aclaró además que el bono no se paga únicamente a quienes reciben exactamente la mínima. También alcanza de manera proporcional a jubilados cuyos haberes superan ese monto, siempre que no excedan el tope definido por el Gobierno para acceder al refuerzo.

El objetivo oficial sigue siendo reforzar los ingresos de los sectores previsionales más afectados por la inflación y sostener un piso mínimo garantizado para jubilados y pensionados de menores ingresos.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Monto de las pensiones en mayo

Las pensiones administradas por ANSES también se actualizaron durante mayo. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $314.539 sin bono. Con el refuerzo extraordinario de $70.000, el monto total supera los $384.000.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzaron valores cercanos a los $275.221 antes del bono. Sumando el adicional extraordinario, el ingreso final ronda los $345.000. Las pensiones para madres de siete hijos también reciben el incremento y el bono completo, por lo que los ingresos totales quedan equiparados al valor de la jubilación mínima con refuerzo incluido.

ANSES recordó que todas estas prestaciones se actualizan automáticamente y no requieren realizar trámites adicionales para acceder al aumento mensual.

anses bono a jubilados.jpg

Cómo se cobra el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente en mayo y se deposita automáticamente junto con el haber mensual correspondiente. Los beneficiarios no necesitan inscribirse ni completar formularios para cobrarlo. El refuerzo está destinado principalmente a:

jubilados del sistema contributivo

titulares de la PUAM

beneficiarios de Pensiones No Contributivas

otras pensiones administradas por ANSES

Quienes perciben la jubilación mínima reciben el bono completo de $70.000. En cambio, los jubilados con haberes algo superiores cobran un monto proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

El límite para acceder parcialmente al bono se ubica en $463.174 totales. A partir de ese valor, el refuerzo deja de aplicarse. El pago del bono se realiza junto con el haber habitual en la misma fecha de cobro asignada según terminación de DNI.

Anses-foto-dos.jpg Bonos ANSES. Ámbito Financiero

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

ANSES ya puso en marcha el cronograma de pagos correspondiente a mayo. El calendario comenzó el lunes 11 y se organiza según terminación de DNI para ordenar la acreditación de haberes. Para jubilados y pensionados que cobran la mínima, las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

En el caso de jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, el calendario continúa de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Las Pensiones No Contributivas comenzaron a cobrarse desde el 11 de mayo, mientras que otras prestaciones sociales de ANSES mantienen cronogramas diferenciados durante el resto del mes.