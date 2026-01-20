Vuelve el calor al AMBA con altas temperaturas: cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada con máxima de 29 grados. El SMN alertó por tormentas en el norte y relacionan los aumentos a una circulación de viento norte.

La máxima para hoy es de 29 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue la semana con un martes de 19 grados de mínima. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta amarilla por tormentas para el norte del país y se esperan máximas superiores a los 30 grados que perduren por varios días.





Este aumento se vincula directamente "a la persistencia de la circulación de viento norte", señaló Meteored, "un patrón típico que favorece el transporte de aire más cálido y seco desde latitudes inferiores".





Este tipo de configuración no solo impacta en las térmicas, sino también en la disponibilidad de humedad y en la ausencia de precipitaciones.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indicó para este martes una mínima de 19 y máxima de 29, con una jornada entre algo y ligeramente nublada. Para el miércoles las marcas aumentarán un poco, pasando a franjas entre los 21 y 31 grados, mientras el jueves y viernes las máxima llegarán a 32 grados y las mínimas a 22.

Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/NgJnOQP5Io — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 20, 2026 Alerta por tormentas: las provincias afectadas El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para el oeste de Jujuy y Salta, acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.



El sitio Meteored señaló que hacia este martes "el incremento de temperatura tendrá un impacto más marcado" en sectores como el norte de la Patagonia y el sur del área Pampeana, "incluyendo La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires", donde "concentrarán los registros más elevados dentro de este período inicial".