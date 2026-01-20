Australian Open 2026: el extravagante look de Naomi Osaka cuando ingresó al estadio

En la primera ronda del torneo, la tenista japonesa ingresó al estadio Melbourne Park con un llamativo y misterioso atuendo previo al enfrentamiento ante la croata Antonia Ruzic.

El extravagante look con el que Naomi Osaka ingresó al estadio en la previa del Australia Open 2026.

La tenista japonesa, Naomi Osaka , dio que hablar en su debut del Australian Open 2026 luego de su ingreso a la pista principal del Grand Slam con un llamativo y misterioso look, en la previa a su enfrentamiento ante la croata Antonia Ruzic.

En la primera ronda del torneo, la nipona ingresó al estadio Melbourne Park con una extravagante presentación para enfrentar a Ruzic. Con una túnica larga de color turquesa , Osaka completó su look con unos pantalones arrugados totalmente blancos , un sombrero blanco de ala ancha , el cual tenía el detalle de una gran mariposa del mismo color en la parte superior, y un paraguas, a tono.

Según explicó la deportista tras tras superar por 6-3, 3-6 y 6-4 a su oponente, el atuendo fue diseñado por ella misma en colaboración con Robert Wun , y está inspirado en la elegancia y en el poder de la medusa y la mariposa . La japonesa ahora chocará en la segunda fase ante la rumana Sorana Cirstea.

A sus 28 años, ubicada en el puesto número 17 del ránking de la WTA, la deportista simpre utilizó la indumentaria como un canal de expresión desde sus primeras apariciones.

Para llegar a la confección del vestido, Osaka reveló que la idea surgió mientras le leía un cuento a su hija Shai, de dos años . Eso la llevó a imaginar un atuendo completamente único para dar un color diferente a su entrada que, rápidamente, se hizo viral en las redes sociales.

Cuando una imagen de una medusa en las páginas del cuento captó la atención de la niña, la inspiración de Osaka se encendió. Impresionada por la estética y el simbolismo de esta criatura marina, la jugadora compartió la idea con el equipo de la empresa estadounidense, que se encargó de materializarla en el uniforme.

El resultado fue una sudadera con cierre en tonos turquesa y verde, con efecto tie-dye y zarcillos colgantes en las mangas, combinada con una espalda deportiva que replicaba la fluidez de los movimientos acuáticos.

Sin embargo, al sentir que al atuendo le faltaba algo más, acudió al diseñador de moda Robert Wun, conocido por sus creaciones para figuras internacionales como Beyoncé, Cardi B y Ariana Grande.

Así, la colaboración terminó en la creación de un traje que combinó referencias a la medusa y la mariposa, símbolos de transformación y energía. El conjunto diseñado por Wun para Osaka incluyó una minifalda plisada sobre pantalones anchos, característica del meticuloso trabajo del modisto, y un sombrero de ala ancha con un velo blanco vaporoso, que le otorgó un aire de misterio y sofisticación. Para finalizar, sobre el sombrero y la sombrilla, el diseñador sumó mariposas.