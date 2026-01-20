San Patricio del Chañar avanza en la creación del primer Parque Industrial Verde de Neuquén + Seguir en









El Parque Industrial Sostenible tendrá un rol clave para el desarrollo de Vaca Muerta, ya que San Patricio del Chañar se consolida como portal de ingreso a la actividad hidrocarburífera.

El proyecto será tratado por el Concejo Deliberante, que acompaña el proceso de crecimiento y planificación de la localidad.

La Municipalidad de San Patricio del Chañar firmó un convenio urbanístico con la empresaria Antonella Ferracioli para impulsar la creación del primer Parque Industrial Verde (Sostenible) de la provincia. El proyecto estratégico abarca aproximadamente 400 hectáreas y fortalece el desarrollo productivo y la planificación territorial de la localidad neuquina.

El acuerdo establece un esquema público-privado mediante el cual el Municipio accederá al 10% de las parcelas útiles del predio, mientras que la inversión para el desarrollo del parque estará a cargo del sector privado. Esta articulación permitirá al Estado local acompañar políticas de promoción industrial y generar condiciones para nuevas oportunidades de crecimiento económico.

Portal estratégico para Vaca Muerta El Parque Industrial Sostenible tendrá un rol clave para el desarrollo de Vaca Muerta, ya que San Patricio del Chañar se consolida como portal de ingreso a la actividad hidrocarburífera. La iniciativa permitirá que las empresas que operan en el yacimiento cuenten con un parque industrial planificado, con servicios adecuados y localización estratégica, además de albergar otras actividades productivas.

"Este convenio es una muestra concreta del rumbo que venimos marcando, con planificación, desarrollo y trabajo conjunto con el sector privado", expresó el intendente Gonzalo Nuñez. El jefe comunal destacó que el acuerdo se suma a otros convenios urbanísticos ya firmados, que forman parte de una agenda de desarrollo sostenida. "Cada uno de estos convenios responde a una visión clara de crecimiento ordenado y con reglas", afirmó.

