"Zootopia 2" sigue batiendo récords y ya es la película animada de Hollywood más taquillera de todos los tiempos + Seguir en









Este hito posiciona además a Zootopia 2, de Walt Disney Animation Studios, como la novena película más exitosa de la historia a nivel mundial.

"Zootopia 2" ya es la novena película más taquillera de la historia.

Zootopia 2 se convirtió en la película animada más taquillera de Hollywood con una recaudación global de 1.700 millones de dólares, superando a Inside Out 2, que ostentaba el récord previo con 1.690 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este hito posiciona además a Zootopia 2, de Walt Disney Animation Studios, como la novena película más exitosa de la historia a nivel mundial. En América Latina, ya se posiciona como el estreno de Walt Disney Animation Studios más exitoso de todos los tiempos en términos de recaudación total, con más de 114,6 millones de dólares y 27 millones de espectadores en la región.

“Este logro pertenece, ante todo, a los fans de todo el mundo, cuyo entusiasmo lo hizo posible. Estamos inmensamente orgullosos de nuestros cineastas Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino, y de todo el equipo de Walt Disney Animation Studios por crear una película que conecta tan profundamente con las audiencias de todas partes. Zootopia 2 es un logro extraordinario, y agradecemos a todos los que ayudaron a hacerla realidad”, dijo Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment.

Los logros de Zootopia 2 y cuál es la película animada más taquillera de todos los tiempos El éxito fue inmediato. Desde su estreno en cines durante el periodo de Acción de Gracias en Estados Unidos, la película logró superar los mil millones de dólares en apenas 17 días, marcando el mejor debut mundial de 2025 y el estreno animado más fuerte de Disney hasta la fecha. Este logro suma a Zootopia 2 al listado de cinco títulos de Walt Disney Animation Studios que superan la barrera de los mil millones desde 2013, junto a Frozen, Frozen 2, Moana 2 y Zootopia.

Sin embargo, a nivel mundial, Zootopia 2 aún no alcanza el primer puesto entre las películas animadas más taquilleras. Ese honor corresponde a la secuela china Ne Zha 2 (2025), que recaudó 2.210 millones de dólares y se posiciona quinta en el ranking general de películas más exitosas de todos los tiempos. Esto muestra la creciente influencia de la animación asiática en la industria cinematográfica internacional.

Temas Películas

Hollywood

Disney