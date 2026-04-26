Inicio de la semana de pagos de IPS: cuándo se cobran los haberes de abril 2026

El organismo previsional de la provincia de Buenos Aires ya tiene confirmadas las fechas para la liquidación de jubilaciones y pensiones del mes.

Ya están confirmadas las fechas de cobro del IPS para el cuarto mes del 2026.

El Instituto de Previsión Social (IPS) inicia una nueva semana clave para miles de jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. Como cada mes, el organismo organiza los depósitos de acuerdo a la terminación del DNI para organizar de la mejor forma el cronograma de pagos correspondiente a abril de 2026.

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Los haberes representan un ingreso fundamental para quienes forman parte del sistema previsional provincial, por lo que las fechas generan gran expectativa entre los beneficiarios. En este contexto, el IPS ya confirmó cuándo se acreditarán los pagos , junto con información relevante sobre el cobro y los plazos disponibles para retirar el dinero.

Las fechas importantes del calendario de pagos de jubilaciones y pensiones del IPS.

El cronograma oficial establece que el martes 29 de abril cobrarán los jubilados y pensionados cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2 y 3 . En esa misma jornada también se abonarán todas las pensiones no contributivas , sin importar la terminación del DNI.

Por su parte, el miércoles 30 de abril será el turno de quienes tengan DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, completando así el calendario de pagos correspondiente al mes.

Desde el organismo previsional recuerdan que el vencimiento del pago por ventanilla será el 26 de mayo de 2026, por lo que quienes no utilicen medios electrónicos tendrán tiempo suficiente para acercarse a cobrar sus haberes.

Jubilados Obtener una jubilación del IPS es más simple de lo que muchos creen. Conocé los requisitos y la documentación necesaria para obtenerla. Imagen: Freepik

Cómo tramitar la jubilación ordinaria de IPS

Para acceder a la jubilación ordinaria del IPS es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos, como alcanzar la edad mínima (60 años para mujeres y 65 para varones) y contar con la cantidad de años de servicios exigidos dentro del sistema.

El trámite requiere la presentación de documentación personal y laboral. Entre los principales documentos se encuentran el DNI, constancia de CUIL, certificaciones de servicios, historia laboral y, en algunos casos, recibos de sueldo o pruebas adicionales que acrediten los aportes realizados.

Además, es fundamental que los aportes estén correctamente registrados en el sistema previsional. En situaciones donde existan períodos faltantes o inconsistencias, el solicitante deberá iniciar gestiones complementarias para regularizar su situación.

Una vez reunida toda la documentación, el expediente se analiza dentro del IPS, que evalúa si se cumplen las condiciones para otorgar el beneficio jubilatorio.

IPS El Instituto de Previsión Social es el organismo que administra las jubilaciones y pensiones de la mayoría de los trabajadores bonaerenses. Imagen: Ips.gob.ar

Distintas formas: cómo iniciar el proceso

El trámite de jubilación puede iniciarse de manera presencial o digital, dependiendo de las posibilidades del solicitante. En muchos casos, se recomienda comenzar el proceso a través de los canales online del IPS, donde se puede cargar información y solicitar turnos.

También es posible realizarlo de forma presencial en los centros de atención del organismo, donde el personal asesora sobre cada paso y verifica la documentación presentada. En ambos casos, el objetivo es facilitar el acceso al beneficio previsional y acompañar a los futuros jubilados durante todo el proceso administrativo.