Cómo tramitar la jubilación ordinaria de IPS: requisitos, documentación y paso a paso

Todo lo que tenés que saber si sos un trabajador bonaerense y planeás comenzar el trámite jubilatorio.

El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) es el organismo encargado de administrar las jubilaciones y pensiones de la mayoría de los trabajadores bonaerenses, con una cobertura amplia que alcanza a empleados del sector público provincial y municipal. Su rol es clave dentro del sistema previsional, ya que garantiza el acceso a prestaciones para miles de beneficiarios en toda la provincia.

A través del IPS, los trabajadores pueden iniciar el trámite de jubilación ordinaria una vez cumplidos los requisitos establecidos por la normativa vigente. El proceso implica reunir documentación, acreditar servicios y cumplir con determinadas condiciones de edad y aportes. En este contexto, conocer cómo iniciar el trámite, qué documentación presentar y cuáles son los pasos a seguir resulta fundamental para evitar demoras y facilitar la gestión. A continuación, una guía completa para acceder a la jubilación ordinaria del IPS.

Requisitos y documentación necesaria para acceder a la jubilación en el IPS.

Para acceder a la jubilación ordinaria del IPS, el organismo debe ser la caja otorgante , es decir, el afiliado tiene que registrar la mayor cantidad de años de servicios con aportes dentro de este sistema. En caso de haber realizado aportes en otras cajas previsionales, esos períodos deberán acreditarse mediante el correspondiente reconocimiento de servicios.

En cuanto a las condiciones de edad y años de aportes, el régimen establece distintos supuestos según la actividad desarrollada. El requisito general es contar con 60 años de edad y 35 años de servicios con aportes. Sin embargo, existen regímenes especiales: los docentes pueden jubilarse con 50 años de edad y 25 de servicios, o bien con 55 años y 30 años de servicios; mientras que los trabajadores con tareas insalubres o de agotamiento prematuro pueden hacerlo con 50 años de edad y 25 de servicios.

También se contemplan situaciones particulares. El personal artístico que se desempeña exclusivamente en cuerpos de baile puede jubilarse con 40 años de edad y 20 de servicios, con la posibilidad de extender su actividad mediante evaluaciones médicas anuales. En tanto, las personas con ceguera congénita o comprendidas en la ley 10.593 pueden acceder con 45 años de edad y 20 años de servicios.

En todos los casos, los servicios deben estar debidamente acreditados y registrados. Si existen períodos faltantes o aportes en otros regímenes, será necesario completar la documentación correspondiente antes de iniciar el trámite formal.

Jubilados IPS Con los requisitos cumplidos, acceder a la jubilación es más fácil de lo que parece. Imagen: Freepik

Qué documentación necesito para iniciar el trámite

Para comenzar el trámite jubilatorio, el IPS exige una serie de documentos generales que permiten verificar la identidad y reconstruir la historia laboral del solicitante. Entre los principales se encuentran el Formulario 136, el DNI (original y copia), la constancia de CUIL o CUIT y las pantallas de datos de ANSES.

Además, se debe presentar el último recibo de sueldo, la certificación de servicios (con los últimos 36 meses consecutivos o 60 meses alternados del mejor cargo) y el acto administrativo de cese. También puede incluirse una carta poder en caso de que el trámite lo realice un apoderado.

Dependiendo de cada situación, pueden requerirse documentos específicos. Por ejemplo, quienes tengan aportes en otras cajas deberán presentar el reconocimiento de servicios; en casos de cargos jerárquicos, se exige la designación y cese; y para trabajadores autónomos o monotributistas, constancias adicionales de registros fiscales. Toda la documentación debe estar debidamente certificada para su validación.

Jubilados IPS El proceso puede realizarse de manera digital o sacando un turno desde la web del IPS para hacerlo de forma presencial. Imagen: Freepik

Distintas formas de iniciar el proceso

El trámite de jubilación en el IPS puede iniciarse de diferentes maneras, adaptándose a las necesidades de los futuros beneficiarios. Una de las opciones es realizarlo de forma presencial en las delegaciones del organismo, solicitando turno previo.

Otra alternativa es iniciar el proceso de manera digital a través de los canales oficiales del IPS, lo que permite agilizar la carga de documentación y el seguimiento del expediente.

Además, existen instancias de asesoramiento donde el organismo brinda orientación personalizada para verificar que se cumplan todos los requisitos antes de iniciar el trámite formal.

Fechas confirmadas: el calendario de pagos IPS para abril 2026

El calendario de pagos del IPS para abril de 2026 ya fue confirmado y se organiza en dos jornadas, según la terminación del DNI de los beneficiarios. El martes 29 de abril cobrarán los jubilados y pensionados cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2 y 3, además de quienes perciben pensiones no contributivas.

En tanto, el miércoles 30 de abril será el turno de los jubilados y pensionados con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, completando así el cronograma de pagos correspondiente al mes.