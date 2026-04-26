Franco Colapinto habló en la previa del Road Show: "Es algo que soñaba"

El piloto argentino habló antes de subirse al Lotus E20 en Palermo y destacó el apoyo del público en un evento histórico para el automovilismo local.

Franco Colapinto habló ante el público antes de subirse al Lotus E20 en las calles de Palermo.

El piloto argentino Franco Colapinto expresó su emoción antes de la exhibición en Buenos Aires, destacó el acompañamiento del público y aseguró que manejar un Fórmula 1 en su país “es algo que soñaba”, en la previa de un evento que convocó a una multitud en el barrio de Palermo.

A minutos de subirse al histórico Lotus E20 de 2012, Colapinto compartió sus sensaciones en una entrevista con ESPN junto al periodista Juan Fossaroli. “Lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo. Siempre de pollo” , dijo, visiblemente entusiasmado por el contacto con el público argentino.

El piloto de Alpine, que esta temporada se consolidó como titular en la Fórmula 1, destacó el valor simbólico del evento. “Es un placer, con tanta gente, disfrutar de un Fan Zone en Argentina. Es algo que soñaba y no pensé que iba a pasar tan pronto” , agregó, en referencia a la posibilidad de conducir un monoplaza en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

El piloto argentino participó de una exhibición que convocó a miles de fanáticos en Buenos Aires.

Fiel a su estilo, Colapinto también dejó lugar para el humor durante el intercambio. Al ver una bandera con su imagen entre el público, bromeó: “Es una tragedia”. Luego, al ser consultado sobre el auto que manejaría, respondió con ironía: “Tengo ganas de probarlo. Voy a ir despacito. Hay que respetar las normas de tránsito”.

Antes de despedirse, anticipó cómo sería la exhibición: “Ahora damos unas vueltitas. A las 16 lo fundimos todos”, lanzó entre risas, generando complicidad con los fanáticos que colmaron el evento.

Franco Colapinto Alex Bierens de Haan/Getty Images Colapinto expresó su deseo de que la Fórmula 1 vuelva a disputarse en Argentina. Alex Bierens de Haan/Getty Images

Un sueño: el regreso de la Fórmula 1 a Argentina

Más tarde, ya en el escenario del Fan Zone, Colapinto volvió a tomar la palabra y dejó un mensaje con mirada a futuro. “Es un evento que quería hacer hace mucho. Volver a mi país es especial. Tanta gente que me apoya, es algo muy lindo”, sostuvo ante la multitud.

En ese contexto, el joven piloto también expresó su deseo de que la Fórmula 1 regrese al país. “Ojalá que con este show podamos demostrar lo que generamos y que podamos dentro de muy poquito tener un Gran Premio en la Argentina”, concluyó, en un guiño a una ilusión que comparten miles de fanáticos.