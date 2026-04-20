Alerta jubilados de IPS: cierra una oficina clave y puede afectar en tus trámites

Información importante para todos los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social bonaerense.

Los jubilados y pensionados bonaerenses deberán buscar otras sedes para ser atendidos.

El Instituto de Previsión Social ( IPS ) de la provincia de Buenos Aires mantiene una amplia red de atención destinada a jubilados y pensionados bonaerenses. A través de sus oficinas distribuidas en distintos puntos del territorio, el organismo garantiza el acceso a trámites y consultas de manera presencial.

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Al mismo tiempo, el IPS también ofrece canales digitales que permiten realizar gestiones sin necesidad de trasladarse, facilitando el acceso a servicios para quienes no pueden acercarse a una delegación. Esta combinación de atención presencial y virtual busca cubrir la gran demanda existente en toda la provincia.

Sin embargo, en ocasiones puntuales pueden producirse cambios en la atención que afectan a los beneficiarios. En este contexto, se confirmó el cierre temporal de la oficina de Alsina , lo que obliga a reorganizar la forma en que los usuarios realizan sus trámites.

El Instituto de Previsión Social informó recientemente que entre el lunes 20 y el viernes 24 de abril inclusive, la oficina ubicada en la localidad de Alsina permanecerá cerrada. Para poder recibir atención presencial, el organismo recomendó que los beneficiarios se acerquen a las oficinas más cercanas, que son:

Una importante oficina del IPS permanecerá cerrada por una semana.

Además aclaró que la oficina en Alsina retomará sus actividades con normalidad a partir del lunes 27 de abril. Cabe consignar que su horario de atención es de 8.30 a 13.30 hs. de lunes a viernes.

Jubilados IPS Si bien los canales digitales siguen abiertos, para la atención presencial deberán buscar otra alternativa. Imagen: Freepik

Fechas confirmadas: el calendario de pagos IPS para abril 2026

El calendario de pagos del IPS para abril de 2026 ya fue confirmado, lo que permite a jubilados y pensionados organizar sus cobros con anticipación.

Según lo establecido, los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 0, 1, 2 y 3 cobrarán el día 29 de abril. En esa misma jornada también se abonarán las pensiones no contributivas.

Por su parte, quienes tengan documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 percibirán sus haberes el 30 de abril, completando así el cronograma previsto por el organismo previsional bonaerense.

Jubilados IPS El organismo ya confirmó el calendario de pagos para todos los jubilados y pensionados bonaerenses. Imagen: Freepik

Jubilación IPS: cómo tramitarla

Para iniciar el trámite jubilatorio en el IPS, es necesario reunir la documentación requerida que acredita los años de servicio y aportes realizados. Este paso es fundamental para que el organismo pueda evaluar la situación previsional de cada solicitante.

El proceso puede iniciarse de manera presencial en una delegación o, en algunos casos, a través de los canales digitales habilitados. Se recomienda solicitar turno previo para evitar demoras y recibir una atención más ágil.

Una vez presentada la solicitud, el IPS analiza la información y, de cumplir con los requisitos, otorga el beneficio correspondiente. El seguimiento del trámite también puede realizarse de forma online, lo que facilita el acceso a la información durante todo el proceso.