Sin acuerdo salarial, los gremios universitarios anuncian 23 días de paro y una nueva Marcha Federal

El Gobierno ofreció un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, frente al pedido sindical de una recomposición del 32,5%. Además, los trabajadores confirmaron una nueva Marcha Federal Universitaria.

La negociación salarial entre los gremios universitarios y el Gobierno terminó sin acuerdo y los trabajadores del sector anunciaron nuevas medidas de fuerza. Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmaron un plan de lucha que contempla 23 días de paro y una nueva Marcha Federal Universitaria .

El anuncio se conoció luego de la reunión realizada este jueves en el Palacio Pizzurno, donde el Gobierno ofreció un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre . Las organizaciones sindicales habían planteado una recomposición del 32,5% , por lo que rechazaron la propuesta oficial.

La reunión comenzó a las 11 y estuvo encabezada por la Secretaría de Educación. Además de los representantes docentes, participaron gremios que nuclean a trabajadores no docentes de las universidades.

La propuesta presentada fue similar a la que el Gobierno había llevado a las reuniones realizadas en junio. Los representantes sindicales docentes rechazaron la oferta y la calificaron de "impresentable" . Según se informó, todas las agrupaciones presentes coincidieron en rechazarla y la decisión se tomó en unos 20 minutos.

Tras el encuentro, Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, cuestionó el desarrollo de la negociación y anticipó la continuidad del conflicto. " La paritaria fue una farsa, y no nos sorprende . El camino es profundizar el plan de lucha por el cumplimiento de la Ley para eso la justicia se tiene que poner los pantalones largos".

El dirigente también se refirió a la situación presupuestaria de las universidades y sostuvo: "Ya cuando se hizo el acuerdo que nosotros rechazamos planteamos que no había solución sectorial para la Universidad en la Argentina. Con esta farsa de paritaria y con el proyecto de presupuesto que se presentó ayer queda claro que la solución es política y con movilización", sostuvo.

El reclamo de los gremios universitarios

Además de la recomposición salarial, las organizaciones sindicales reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el envío de los fondos previstos para las instituciones.

Los gremios sostienen que los incrementos otorgados hasta el momento no permitieron recuperar el poder adquisitivo perdido. Por eso, reclaman una actualización de los salarios junto con mayores recursos para las universidades.

Desde el Gobierno sostienen que se realizaron las transferencias presupuestarias correspondientes y que los trabajadores comenzaron a recibir los aumentos acordados en la última negociación. El Ejecutivo también plantea que la discusión salarial permanece abierta.

Paro y nueva marcha universitaria

En este contexto, docentes y no docentes de la UBA anunciaron un nuevo cronograma de medidas de fuerza. El plan contempla 23 días de paro y la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria, como parte de la continuidad del reclamo salarial y presupuestario.

Comunicado.

El conflicto universitario continúa así abierto, mientras las organizaciones sindicales reclaman una recomposición de los ingresos y recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones.