A pocos meses de su llegada a la Argentina, Ed Sheeran sigue ampliando su fortuna

El cantante británico atraviesa una nueva etapa de su carrera mientras suma ingresos por sus canciones, giras, propiedades y distintos negocios.

El cantante británico se prepara para una nueva etapa de su recorrido internacional.

Ed Sheeran construyó una carrera que comenzó lejos de los grandes escenarios y terminó convirtiéndolo en uno de los artistas británicos más exitosos de las últimas décadas. Su patrimonio se apoya en millones de dólares , pero detrás de esa cifra hay años de canciones, giras, regalías y decisiones empresariales que fueron mucho más allá de la música.

El artista volverá a presentarse en el país en noviembre, cuando desembarque en Buenos Aires con su actual gira. El recital será parte de un recorrido internacional que comenzó a principios de 2026 y que lo llevará por distintos escenarios de América Latina antes del cierre del tour en México.

Antes de llenar estadios, Sheeran pasó varios años tocando en pubs, clubes y pequeños escenarios. Se mudó a Londres en 2008 y comenzó a moverse de manera independiente, grabando canciones y editando sus propios trabajos. Su salto llegó en 2011, con el lanzamiento de No. 5 Collaborations Project, un EP que tuvo una recepción inesperada y le abrió las puertas de Asylum Records, sello perteneciente a Warner Music.

Su primer álbum de estudio, +, apareció ese mismo año y marcó el inicio de una carrera internacional que después tendría otros capítulos decisivos con x y ÷. Este último incluyó canciones como “Shape of You”, “Perfect” y “Castle on the Hill”, que terminaron de convertirlo en una figura global.

Pero si hubo una fuente de ingresos particularmente importante, fueron las giras. El Divide Tour, realizado entre 2017 y 2019, recaudó u$s775,6 millones de dólares a partir de 8,9 millones de entradas vendidas en 255 conciertos. Años después, el Mathematics Tour superó esa marca y alcanzó u$s 875,7 millones.

Su actual Loop Tour también comenzó con números fuertes. Los primeros 17 conciertos en Australia y Nueva Zelanda durante 2026 generaron 98,7 millones de dólares, según los datos recopilados por Celebrity Net Worth. El recorrido, además, continuará por Estados Unidos y América Latina.

La música grabada representa otra pieza clave. Durante sus 15 años de vínculo con Warner Music, su catálogo alcanzó 170 millones de álbumes vendidos, 126.000 millones de reproducciones globales y 38.000 millones de visualizaciones en YouTube, de acuerdo con la información publicada por Celebrity Net Worth.

El artista mantiene una agenda cargada entre escenarios y proyectos personales. Instagram Ed Sheeran

Principales negocios e inversiones fuera de la música

La faceta empresarial de Sheeran incluye varias apuestas que exceden el escenario. Una de ellas es Gingerbread Man Records, sello que fundó en 2015 y que le permitió trabajar en el desarrollo y lanzamiento de música por fuera de las estructuras tradicionales. En 2023, Autumn Variations se convirtió en su primer álbum de estudio publicado de manera independiente a través de esa compañía.

También está su vínculo con las guitarras. Junto al fabricante norirlandés George Lowden creó Sheeran by Lowden, una línea de instrumentos inspirada en las guitarras acústicas que el propio cantante utiliza. La relación comenzó en 2019 y posteriormente tomó forma como una compañía independiente.

El fútbol es otro de sus negocios. En 2024, Sheeran adquirió una participación del 1,4% del Ipswich Town, club del que es hincha desde su infancia. La inversión es minoritaria y pasiva: no forma parte del directorio ni interviene en la gestión cotidiana. Antes de convertirse en accionista, ya mantenía una relación comercial con la institución como patrocinador de sus camisetas desde 2021.

Es una de las figuras más reconocidas de la música británica. Instagram Ed Sheeran

Cuándo y dónde tocará en la Argentina Ed Sheeran

La próxima visita de Sheeran al país ya tiene fecha y escenario confirmados. El cantante se presentará el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán, ubicada en Parque Patricios.

El show será parte del Loop Tour, la gira con la que presenta su etapa musical más reciente y canciones de Play, álbum publicado en 2025. La agenda oficial del artista también contempla presentaciones en Santiago de Chile, Asunción, San Pablo y Ciudad de México.

Para la fecha porteña, Sheeran tendrá como invitado a Finneas, músico y productor estadounidense que también acompaña distintas presentaciones de la etapa latinoamericana de la gira.

Cuál es el patrimonio neto actual de Ed Sheeran

El patrimonio neto de Ed Sheeran es de u$s400 millones. La cifra contempla distintas fuentes de riqueza, desde la actividad musical hasta los negocios y las propiedades.

Los registros empresariales permiten dimensionar parte del movimiento económico. Ed Sheeran Limited, una de las compañías vinculadas con el artista, registró ingresos por 49,9 millones de libras en 2023 y un beneficio antes de impuestos de 36,5 millones. En 2024, los ingresos bajaron a 25,7 millones de libras, aunque la empresa distribuyó un dividendo extraordinario de 40,1 millones de libras a Sheeran.