Italia venció 5-4 a Israel en un partido increíble y sigue en la pelea de las eliminatorias UEFA

En un partido increíble, Italia venció a Israel 5-4, en un triunfo clave rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputó en Hungría, con Israel haciendo las veces de local. Los últimos 11 minutos del tiempo reglamentario tuvieron cuatro goles, y en todo el segundo tiempo se marcaron siete.

Italia, que viene de no clasificar a las últimas dos Copas del Mundo, tiene la obligación histórica de regresar a la cita mundialista, aún más con el nuevo formato de 48 selecciones. Este lunes, Italia e Israel se enfrentaron en busca del segundo lugar del Grupo I, que lidera Noruega con puntaje ideal. Con la victoria de la Azzurra, Noruega quedó líder con 12 puntos en 4 partidos, Italia segunda con 9 en 4 encuentros e Israel tercero con 9 en 5.

Italia-Israel: un partido inesperadamente de locos En el primer tiempo apenas hubo dos goles: a los 15 minutos, un centro atrás de Israel fue rechazado hacia su propio arco por Locatelli, y luego llegó el empate italiano con asistencia del argentino naturalizado Retegui (autor de tres asistencias) para Moise Kean.

En el segundo tiempo se desató la locura: Israel se puso en ventaja a los 9 minutos con gol de Peretz, que terminó marcando dos. Italia empató casi de inmediato con Kean a los 11, y dos minutos después Politano dio vuelta el marcador tras otra asistencia de Retegui. Raspadori estiró la diferencia a 4-2 a falta de nueve minutos, en un partido que parecía resuelto.

¡PERO QUE DISTINGUIDO, MATEO! Retegui inventó una asistencia top de taco para que Politano ponga el 3-2 de Italia vs. Israel.



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/T4ekukYJ1h — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2025

Sin embargo, al minuto 43 Bastoni convirtió en contra para el 4-3, y apenas un minuto más tarde Peretz volvió a aparecer para el 4-4. Con Israel acariciando un resultado histórico, Italia reaccionó: en el primer minuto del tiempo añadido, Tonali marcó el 5-4 definitivo. En la última jugada, un cabezazo israelí pasó rozando el palo, como si faltara algo más en un partido de locos. ¡UN FINAL DE LOCOS! TONALI MARCA EL 5-4 AGÓNICO DE ITALIA VS. ISRAEL EN LAS ELIMINATORIAS. ¡INCREÍBLE CIERRE DE PARTIDO! Con este resultado, Italia aún está lejos de asegurarse la clasificación, pero respira. Israel, por su parte, sigue en carrera para pelear el repechaje.



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7nQ0cWiqbX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2025 Con este resultado, Italia aún está lejos de asegurarse la clasificación, pero respira. Israel, por su parte, sigue en carrera para pelear el repechaje.

