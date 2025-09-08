SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
8 de septiembre 2025 - 09:38

Derrota de Javier Milei en provincia de Buenos Aires: la reacción del mercado y la política

Las repercusiones tras la amplia derrota de La Libertad Avanza.

Por

Los primeros resultados oficiales confirmaron que Fuerza Patria arrasó en la Tercera sección electoral, su principal bastión, y también logró imponerse en la Primera, Segunda, Cuarta, Séptima y Octava secciones. En municipios clave como La Matanza, la boleta encabezada por Verónica Magario y Fernando Espinoza duplicó los votos de LLA al alcanzar el 56% de apoyo.

Este 7 de septiembre, más de 14,3 millones de bonaerenses estaban habilitados para participar de los comicios legislativos, donde se renovaban bancas en el Senado, Diputados, concejos deliberantes y consejos escolares. Finalmente, la participación estuvo ubicada en el 61%. En total, se pusieron en juego 23 escaños en la Cámara alta provincial y 46 en la baja. Pese a algunas demoras al inicio, la jornada transcurrió sin mayores inconvenientes.

Crece la presión sobre el dólar por la derrota en la elección en Buenos Aires: algunos bancos ya lo venden a $1.470, un 7% más que el viernes

Luego de que La Libertad Avanza quedara en un segundo lugar muy alejado del Frente Patria en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el mercado interpretó que sucedió el peor escenario que esperaban: una derrota por más de 5%. En ese contexto, en la apertura del lunes, en algunos bancos el dólar ya se vende más de un 7% arriba del precio minorista que cerró el viernes.

Dolar Dolares fuego incendio quema precio.jpg

Ese es el caso de Banco Galicia, que ya se volvió trending topic en la red social "X", la divisa extranjera ya cotiza a $1460 para venta y $1.400 para compra. También es el caso de Santander y BBVA que también lo ubica en $1.460. Por su parte, Banco Nacion cotiza a $1.460. Patagonia, también actualizó sus valores $1.470. Y Banco Provincia, $1.465.

Katopodis tras la victoria bonaerense: "El pueblo de la provincia le dijo que no a Milei, fue contundente"

Gabriel Katopodis, senador electo por Fuerza Patria, celebró esta mañana el contundente triunfo del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses y aseguró que el resultado fue un mensaje directo al Gobierno: "El pueblo de la provincia de Buenos Aires le dijo que no a Milei".

ñ

En diálogo con Splendid, Katopodis sostuvo que el voto es "un freno, pero también una esperanza" y pidió al mandatario que lea bien el mensaje de las urnas. El senador electo calificó de "brutal" el ajuste del Gobierno y advirtió que el sacrificio de los últimos dos años "fue inútil, no tuvo ningún resultado para la gente". Además, subrayó la importancia de un plan de infraestructura para el país y remarcó que "Argentina no tiene destino sin un plan de infraestructura", dejando un mensaje claro sobre la necesidad de gestionar con planificación y diálogo.

Javier Milei llegó a la Casa Rosada para reunirse con su Gabinete

El presidente arribó a la Casa Rosada para encabezar una reunión de Gabinete con ministros y secretarios, luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. El encuentro, programado para las 9:30, será el primero de dos que se llevaran en el día - con la apertura y el cierre de los mercados - y tiene como objetivo analizar el traspié electoral y redefinir la estrategia de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Tras la derrota, Guillermo Francos reconoció que "hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el Gobierno propone como política"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, analizó la dura derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Con una distancia final de casi 14 puntos, el funcionario reconoció que "es momento de hacer autocrítica, analizar en qué fallamos y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el gobierno propone como política”.

Guillermo Francos
El Gobierno se reconfigura luego de la derrota electoral.

En detalle, la jornada electoral del domingo reflejó un Gobierno muy por debajo de sus expectativas - a pesar de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza - y un oficialismo provincial que se reafirma de la mano de su gobernador, Axel Kicillof y su - finalmente - efectiva estrategia de desdoblamiento. Con casi todas las mesas escrutadas, los primeros resultados arrojan un 47,28% para Fuerza Patria contra el 33,71% obtenido por oposición libertaria.

Leé la nota completa

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: a cuánto cotiza el dólar cripto, el tipo de cambio que nunca duerme

Tras los datos oficiales de los comicios en la provincia de Buenos Aires, que dan cuenta de una dura derrota para LA Libertad Avanza (LLA), el dólar cripto –la cotización que nunca duerme y suele marcar el pulso previo a la apertura de los mercados– enciende las alarmas en el mercado. La divisa digital aceleró la suba y, en las primeras horas del lunes, supera largamente los $1.400 y alcanza el techo de la banda de flotación, que hoy se ubica en $1.470.

dolarcripto.JPG
La divisa digital vio subir cotización y, en las primeras horas del lunes, supera largamente los $1.400.

Luego de una semana de fuerte tensión cambiaria, el denominado dólar cripto o Bitcoin se ubica en los $1.469, según la mediana de los exchanges locales que reporta el sitio Coinmonitor. El precio opera $59 (+4,2%) por encima de los valores operados hace 24 horas.

Leé la nota completa

El mercado mide el impacto de la derrota de LLA: caen hasta 15% las acciones argentinas en Wall Street en el premarket

La tensión se apodera del mercado. La contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires incrementó las dudas que la city ya tenía sobre el futuro del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. Esto repercutió de forma inmediata en las cotizaciones de los activos argentinos.

Merval Bolsa Mercados Acciones Bonos
El mercado augura una jornada movida tras la derrota de LLA.

Leé la nota completa

Axel Kicillof celebró una "aplastante victoria" peronista con mensajes a Cristina Kirchner, Sergio Massa y sindicalistas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la "aplastante victoria" en las elecciones legislativas de la Provincia y sostuvo: "Esto es un triunfo de los bonaerenses para todo el país. Es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas".

Kicillof
Kicillof: el gran ganador de la fecha.

El mandatario reconoció que ésta es una "etapa donde nuestra gente la está pasando mal" pero llamó a "disfrutar este momento de una alergia reparadora y necesaria".

Leé la nota completa

Javier Milei, autocrítico: "En el plano político hoy hemos tenido una clara derrota"

El presidente Javier Milei reconoció este domingo la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 10 puntos contra el peronismo. "En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado", dijo en el inicio de su discurso desde el búnker de La Libertad Avanza.

JAVIER MILEI BÚNKER LLA
LLA sufrió su derrota electoral más fuerte hasta la fecha.

"Si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, dijo el Presidente en un tono autocrítico al subir al escenario junto a su hermana, Karina Milei, y su principal asesor, Santiago Caputo.

Leé la nota completa

Cómo quedan las bancas de la Legislatura bonaerense tras el triunfo del peronismo

Por Juliana Ricaldoni

La contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, además de reconfigurar la situación política a nivel nacional de cara a los comicios de octubre, también significa una nueva disposición de la Legislatura bonaerense.

Legislatura PBA.jpg

Con el 82,22% escrutado, el peronismo se quedó con el 46,93% de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el 33,85% del apoyo, muy por debajo de sus expectativas.

Leé la nota completa

