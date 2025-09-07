La vuelta del Príncipe del fútbol argentino: a 31 años del regreso de Enzo Francescoli a River

El uruguayo, gloria del Millonario, volvió y fue el líder de un River que dominó el fútbol argentino y sudamericano.

El fútbol argentino celebra los regresos de sus ídolos, quienes vuelven a sus clubes para revivir glorias pasadas o en busca de revanchas. Estas historias de retorno encienden la pasión de los hinchas y marcan épocas. Un caso emblemático en el país muestra cómo un jugador logró agrandar su leyenda.

En 1994, Enzo Francescoli regresó a River Plate , consolidándose como una gloria de la institución. Con 33 años, su liderazgo y calidad revitalizaron al club. Su segunda etapa en Núñez no solo cumplió expectativas, sino que forjó un legado imborrable en la historia millonaria.

En 1994, Enzo Francescoli regresó a River Plate tras ocho años en Europa , donde jugó en Racing de París, Olympique de Marsella, Cagliari y Torino . Su vuelta, en un partido de Supercopa contra Nacional de Montevideo , marcó el inicio de una etapa dorada en el fútbol argentino.

A los 33 años, Francescoli asumió la capitanía y lideró un equipo lleno de figuras como Ariel Ortega y Marcelo Gallardo. “Volvía el Príncipe”, destacaban los diarios, y su penal en el empate 2-2 ante el Bolso reavivó la ilusión de los hinchas en un Monumental colmado un 7 de septiembre pero 31 años atrás.

Su elegancia y eficacia en el campo consolidaron su estatus de ídolo. Pese a la eliminación en penales ante Boca en la Supercopa, su impacto transformó el fútbol de River, que bajo su liderazgo y el de Ramón Díaz, iniciaría una racha de éxitos históricos.

Los títulos que ganó el Millonario con el Príncipe

En su segunda etapa, Francescoli lideró a River a conquistar cinco títulos locales. En 1994, fue goleador del Apertura con 12 tantos, llevando al equipo a un campeonato invicto, con 12 victorias y siete empates, superando a San Lorenzo.

En 1996, cumplió su sueño al ganar la Copa Libertadores, aportando seis goles. Junto a jugadores como Hernán Crespo y Matías Almeyda, River venció al América de Cali. Ese año también se consagró en el Apertura, consolidando una campaña dominante por parte de los Millonarios.

En 1997, River logró un tricampeonato: Clausura, Apertura y Supercopa Sudamericana. Francescoli, con un doblete ante Vélez en el Clausura, fue clave. Su último partido, el 21 de diciembre de 1997, coronó el Apertura con un empate ante Argentinos Juniors.