El dólar blue cotiza a $1.355 para la compra y a $1.385 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial se ubica en terreno negativo.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 9 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
La derrota de LLA sacudió a los mercados: se hundieron las acciones y trepó el riesgo país, mientras el dólar subió más de $50
El dólar blue alcanzó su nivel más alto en más de un año tras el inesperado resultado electoral en PBA
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 9 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar sube $54 a $1.409.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 9 de septiembre
El dólar blue opera a $1.385 para la venta y la brecha con el oficial mayorista se ubica en terreno negativo.
Valor del MEP hoy, martes 9 de septiembre
El dólar MEP cotiza a $1.430,77 y la brecha contra el mayorista es de 1,6%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 9 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.435,58, por lo cual la brecha es de 1,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 9 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 9 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.409,18, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 9 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.126, según Binance.
