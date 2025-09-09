Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 9 de septiembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue alcanzó su nivel más alto en más de un año tras el inesperado resultado electoral en PBA.

El dólar blue cotiza a $1.355 para la compra y a $1.385 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial se ubica en terreno negativo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar sube $54 a $1.409 .

El dólar blue opera a $1.385 para la venta y la brecha con el oficial mayorista se ubica en terreno negativo.

El dólar MEP cotiza a $1.430,77 y la brecha contra el mayorista es de 1,6%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.435,58 , por lo cual la brecha es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 9 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 9 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.409,18, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 9 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.126, según Binance.