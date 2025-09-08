Axel Kicillof: "Se castigó con el voto al gobierno de Milei, en 104 municipios superamos a la LLA"







"Habló contundentemente el pueblo bonaerense y nos tiene que orientar para seguir trabajando", afirmó el Gobernador, máximo ganador de las elecciones legislativas del domingo.

Axel Kicillof consolidó su liderazgo en el peronismo con el triunfo de FP el domingo. Gobierno PBA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el contundente triunfo que obtuvo el peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses del domingo, en las que se impuso en seis de las ocho secciones electorales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Tres mensajes dejó la elección: repudio a Javier Milei, apoyo a la Provincia y a los intendentes, y un llamado a ir construyendo una alternativa", detalló Kicillof. "Tenemos que tener, así como hubo madurez en tener una sola boleta, la responsabilidad muy grande de construir una alternativa frente a lo que se viene", agregó.

- Noticia en desarrollo.