En la apertura del mercado, este lunes 8 de septiembre, las cauciones bursátiles tocaron el 70% TNA para luego moderar hasta el 43%. El mercado interviene en las "simultáneas". Esto sucede en paralelo a que haya una fuerte caída en las acciones y bonos, y un avance del dólar minorita como primera repercusión a la derrota de La Libertad Avanza (LLA), a manos de Fuerza Patria por casi 14% en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.
Máxima tensión en el mercado: el Gobierno pisa el dólar vía simultáneas y le pone piso a las tasas al 45%
En el primer día de operaciones después de la derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia a manos de Fuerza Patria, el mercado reaccionó muy pesimista y las tasas en pesos subieron con fuerza.
-
Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre
-
Crece la presión sobre el dólar y se arrincona contra el techo de la banda: algunos bancos ya lo venden a $1.470
En la mitad de rueda, el dólar mayorista, opera "sin aparente presencia oficial", revelan fuentes del mercado, en $1.438,5 (+5,30%). En cuanto al a rueda de Repo la tasa en promedio es del 65%. "El BCRA está activo tomando pesos por rueda Simultanea en 45%", aseguran operadores.
En cuánto a las tasas de las Lecaps muestran una curva descendente en el corto plazo, que luego se aplana y comienza a repuntar levemente en los tramos más largos. Las Tasas Efectivas Mensuales (TEM) van desde 6,4% (S12S5, vencimiento en diciembre 2025) hasta 3,66% (T15E7, vencimiento enero 2027). La Tasa Nominal Anual (TNA) cae de 74,2% (más corto plazo) a 58,82% (más largo plazo).
En este contexto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas de hasta 20%. La mayor baja corresponde a BBVA (-20,2%), Banco Macro (-19,4%), Grupo Supervielle (18,4%), entre otros. En tanto, el Merval en pesos se hunde 12,7% a 1.743.141,980 puntos, mientras que en dólares cede 16,7% a 1.197,45 puntos.
El dólar oficial minorista se vende a $1.450,79, un incremento de 4,6% por encima del cierre del viernes, según el promedio que realiza de manera diaria el Banco Central. En un extremo se encuentra Banco Macro, que lo vende $1.470, mientras que el Banco Hipotecario lo ofrece a $1.380. A su vez, el mayorista, que es referencia en el mercado, abrió a $1.438, un 5,2% más que el último día hábil de la semana pasada.
Dejá tu comentario