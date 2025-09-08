Máxima tensión en el mercado: el Gobierno pisa el dólar vía simultáneas y le pone piso a las tasas al 45%







En el primer día de operaciones después de la derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia a manos de Fuerza Patria, el mercado reaccionó muy pesimista y las tasas en pesos subieron con fuerza.

El Gobierno interviene en las simultáneas y le pone piso a las tasas al 45%. Depositphotos

En la apertura del mercado, este lunes 8 de septiembre, las cauciones bursátiles tocaron el 70% TNA para luego moderar hasta el 43%. El mercado interviene en las "simultáneas". Esto sucede en paralelo a que haya una fuerte caída en las acciones y bonos, y un avance del dólar minorita como primera repercusión a la derrota de La Libertad Avanza (LLA), a manos de Fuerza Patria por casi 14% en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la mitad de rueda, el dólar mayorista, opera "sin aparente presencia oficial", revelan fuentes del mercado, en $1.438,5 (+5,30%). En cuanto al a rueda de Repo la tasa en promedio es del 65%. "El BCRA está activo tomando pesos por rueda Simultanea en 45%", aseguran operadores.

En cuánto a las tasas de las Lecaps muestran una curva descendente en el corto plazo, que luego se aplana y comienza a repuntar levemente en los tramos más largos. Las Tasas Efectivas Mensuales (TEM) van desde 6,4% (S12S5, vencimiento en diciembre 2025) hasta 3,66% (T15E7, vencimiento enero 2027). La Tasa Nominal Anual (TNA) cae de 74,2% (más corto plazo) a 58,82% (más largo plazo).

En este contexto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas de hasta 20%. La mayor baja corresponde a BBVA (-20,2%), Banco Macro (-19,4%), Grupo Supervielle (18,4%), entre otros. En tanto, el Merval en pesos se hunde 12,7% a 1.743.141,980 puntos, mientras que en dólares cede 16,7% a 1.197,45 puntos.

El dólar oficial minorista se vende a $1.450,79, un incremento de 4,6% por encima del cierre del viernes, según el promedio que realiza de manera diaria el Banco Central. En un extremo se encuentra Banco Macro, que lo vende $1.470, mientras que el Banco Hipotecario lo ofrece a $1.380. A su vez, el mayorista, que es referencia en el mercado, abrió a $1.438, un 5,2% más que el último día hábil de la semana pasada.

Temas Dólar

Tasas

Caución