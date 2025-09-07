Cómo quedan las bancas de la legislatura bonaerense tras el triunfo del peronismo

La victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses cambió la configuración de las dos cámaras de la Legislatura bonaerense. Fuerza Patria tendrá 21 bancas en Diputados y 13 en el Senado.

La contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires , además de reconfigurar la situación política a nivel nacional de cara a los comicios de octubre, también significa una nueva disposición de la Legislatura bonaerense.

Con el 82,22% escrutado, el peronismo se quedó con el 46,93% de los votos , mientras que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el 33,85% del apoyo, muy por debajo de sus expectativas. Fuerza Patria se impuso ampliamente en su bastión, la Tercera sección electoral de acuerdo a los primeros datos oficiales del recuento de votos, y logró victorias en la Primera, Segunda, Cuarta, Séptima y Octava secciones. Como ejemplo, en La Matanza, la lista que encabezaron la vicegobernadora, Verónica Magario, y Fernando Espinoza dobló en votos a La Libertad Avanza, con el 56% de los votos.

De esta manera, Fuerza Patria se quedó con 21 de las 46 bancas en disputa en Diputados, mientras que La Libertad Avanza obtuvo 18.

Respecto al Senado, el oficialismo mantuvo 13 de los 23 escaños que se definían en esta elección, por encima de los 8 que se quedó la oposición libertaria.

En diputados, Fuerza Patria tendrá un total de 39 bancas, dos más de las que tiene actualmente, contra las 31 de La Libertad Avanza y el PRO sumadas. SOMOS/UCR tendrá 9 escaños y el FIT-U, 2. Los 11 lugares restantes corresponden a otros partidos.

Cómo quedará conformada el Senado bonaerense

A partir de estos resultados, el peronismo mantendrá la mayoría en el Senado, con 24 bancas en total. Por su parte, entre las bancas de La Libertad Avanza y el PRO suman 15 legisladores.

Las bancas restantes quedarán a cargo de Somos/UCR (3) y habrá 4 legisladores de otros partidos.