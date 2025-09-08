Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 8 de septiembre

A partir de hoy, el mercado enfrenta un nuevo escenario: el peronismo se impuso en la Provincia de Buenos Aires con una diferencia superior a los 10 puntos sobre La Libertad Avanza, resultado que anticipa un lunes financiero agitado, con presión cambiaria y caída en los activos argentinos. No obstante, el discurso de Javier Milei —más moderado de lo esperado— podría aportar algo de calma, aunque la atención estará puesta en el nivel de intervención que decida ejercer el Gobierno sobre las principales variables económicas.