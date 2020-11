¿Qué fue de la vida de Itatí Cantoral, la actriz que interpretó a Soraya Montenegro en María la del Barrio?

María la del barrio - Soraya Montenegro.mp4 La escena de la "maldita lisiada", una de las más inolvidables de la telenovela. YouTube: li528ify

Itatí Cantoral Zucchi nació el 13 de mayo de 1975 en Ciudad de México. Es hija de Roberto Cantoral, un reconocido cantante y compositor, y de Itatí Zucchi. Egresó del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) en 1990 y rápidamente comenzó a trabajar en distintas telenovelas. Hacia 1995, María, la del barrio, el culebrón protagonizado por Thalía y Fernando Colunga, la catapultó a la fama internacional. Pero luego del último capítulo, lejos de alejarse de las cámaras, su carrera continuó siendo prolífica. Participó en distintos programas de televisión, películas y obras de teatro tanto en su país de origen como en Brasil y Estados Unidos, e incluso en 2004 grabó un disco en homenaje a su padre.

Una rivalidad de telenovela

Sin dudas, el vínculo televisivo entre María y Soraya nos ofreció una serie de momentos tan patéticos como exquisitos. La trama de 185 episodios (92 para la versión internacional), que encontró su final feliz un 26 de abril de 1996, supo quitarnos el aliento en más de una oportunidad. Porque cuando parecía que las posibilidades estaban agotadas, una villana (casi) inmortal o un hijo que había sido regalado irrumpían en escena para inyectar el combustible necesario. Y así, la llama del conflicto seguía iluminando una historia en donde lo terrible estaba a la orden del día. Tal es el legado de Itatí que en 2016 fue convocada para realizar una participación especial en un video promocional de la serie Orange Is the New Black, en donde les explicó a las protagonistas cómo interpretar una verdadera escena dramática a la mexicana.

Pero para sorpresa de sus fanáticos, Thalía e Itatí se reunieron recientemente para protagonizar un video viral. El 23 de octubre, la cantante de Piel morena subió a sus redes sociales una grabación en donde ambas recrearon la pelea de las hermanas María Eduarda y María Antonia en pleno festejo de cumpleaños. En las imágenes originales, las dos niñas se disputan el soplido de la vela de una torta, hasta que una “agarra de las mechas” a la otra. “Nunca es tarde para hacer travesuras con @itatic_oficial. ¡Nos desgreñamos pero nos queremos! Vayan a hacer dueto a mi TikTok/Thalia, un poquito de humor en estos tiempos difíciles. #marialadelbarrio”, escribió la intérprete haciendo alusión al difícil contexto de pandemia que atraviesa el mundo.

Pero, ¿en qué anda Itatí?

La voz de frases como “Escuincla babosa”, “¡Qué haces besando a la lisiada!” y “¡Basurera! ¡Marginal! ¡Pepenadora!”, entre otras igual de icónicas, tuvo un 2020 difícil. El 28 de agosto perdió a su madre a causa de complicaciones por el Covid-19. “El legado que me dejó mi mamá es primero que nada agradecerle a Dios todos los días por haberme dado la vida, por haberme dado a mi familia y por mi trabajo, y que nunca descuide a la gente que me quiere y sobre todo el público que me ha hecho. Ahí la llevo siempre, mi mamá es mi fuerza”, dijo Itatí a la prensa mexicana. Asimismo, ella misma también se contagió de coronavirus, pero afortunadamente no tuvo complicaciones y fue asintomática. Según lo que explicó, recibió mucho apoyo de sus tres hijos, los gemelos de 19 años Roberto Miguel y José Eduardo, fruto de su relación con Eduardo Santamarina, y María Itatí, su pequeña de 12 años a quien tuvo junto a su exmarido, Carlos Cruz.

Por último, este año estuvo grabando La Mexicana y el Güero, una telenovela de Televisa que se emite de lunes a viernes a las 18:30 (hora local) y cuanta la historia de Tyler Sommers (Juan Soler), un millonario adoptado por una pareja de Estados Unidos que se dispone a buscar a su verdadera familia en México. Andrea Ibarrola (Itatí Cantoral) y su hija Katia (Gala Montes) se enteran de la noticia y quieren estafarlo para arrebatarle su fortuna. Sin dudas, la actriz sigue encarnando roles que la cotejan con la maldad, el engaño y la traición; pero su gracia única y su compromiso para con sus personajes la convierten en una de las grandes figuras de esas historias que jamás pasarán desapercibidas.