¿Qué fue de la vida de Danny DeVito, uno de los actores más versátiles y desfachatados de Hollywood?

Daniel Michael "Danny" DeVito, Jr. nació el 17 de noviembre de 1944 en Neptune, Nueva Jersey. De ascendencia italiana, realizó sus estudios superiores en la Academia Americana De Artes Dramáticas, donde se graduó en 1966. Luego de dedicarse al teatro e integrar proyectos pequeños, su primer rol importante apareció en 1975 cuando formó parte junto a Jack Nicholson y Louise Fletcher de la película Atrapado sin salida (One Flew Over the Cuckoo's Nest). Pero sin dudas, su interpretación de Louie De Palma en la serie Taxi de 1980, que lo llevó a ganar un Emmy y un Globo de Oro, fue su ticket dorado a la fama. La misma estuvo al aire durante cinco temporadas entre 1978 y 1983 y trató sobre la vida cotidiana de un grupo de taxistas de Nueva York bajo el mando de un jefe muy peculiar.

Danny DeVito La serie Taxi estuvo al aire durante cinco temporadas entre 1978 y 1983. Foto: Click Americana

DeVito dirigió y/o encabezó películas como Tira a mamá del tren junto a Billy Crystal y Anne Ramsey (1987) y Gemelos junto a Arnold Schwarzenegger (1988). Hacia 1992 interpretó al Pingüino en Batman Regresa, desarrollada por Tim Burton, y volvió a trabajar con él en ¡Marcianos al ataque! (1996), El Gran Pez (2003) y Dumbo (2019). Por otro lado, le puso la voz a personajes animados en films de la talla de Space Jam (1996), Hércules (1997), El Lórax: en busca de la trúfula perdida (2012) y El Único y Gran Iván (2020).

Danny DeVito DeVito interpretando al Pingüino en Batman Regresa (1992). Foto: itl.cat

Por otro lado, en 1991 fundó la productora de cine y televisión Jersey Films junto a Michael Shamberg, a la que luego se sumó Stacey Sher. La misma lanzó piezas de reconocimiento internacional como Pulp Fiction (1994), Matilda (1996), Erin Brockovich, una mujer audaz (2000) y Mi novia Polly (2004), entre otras. Y como si fuera poco, en 2014 se dio el lujo de protagonizar el video musical Steal My Girl junto a la banda One Direction. Sin dudas, el artista se paseó por roles de lo más diversos, y a todos les supo imprimir esa característica única de gracia y talento que lo representa cualquiera sea el vestuario, la locación o el argumento al que se enfrente.

Danny DeVito Matilda Danny DeVito, Rhea Perlman y la pequeña Mara Wilson en una escena de la película Matilda (1996). Foto: itl.cat

Un matrimonio de película

Danny DeVito y la actriz Rhea Perlman se casaron el 28 de enero de 1982 y tienen tres hijos: Lucy Chet (37), Grace Fan (35) y Jacob Daniel (33). La pareja se conoció en 1971 cuando ella fue a ver una obra en el circuito off de Broadway de la cual formaba parte el artista. Años después, trabajaron juntos en la serie Taxi y se volvieron a reunir para interpretar a los padres del personaje Matilda en la película que lleva su nombre. Pero si bien la química tanto dentro como fuera de la pantalla fluía a la perfección, hacia octubre de 2012 se separaron después de 30 años de matrimonio y más de 40 juntos. Sin embargo, en marzo de 2013 se reconciliaron, pero una nueva ruptura a principios de 2017 terminó de definir el futuro de la relación. A pesar de esto, aclararon en reiteradas ocasiones que no tienen intenciones de divorciarse legalmente, que son buenos amigos y que apoyan la carrera del otro.

Danny DeVito Danny DeVito, Rhea Perlman y sus tres hijos el día que el actor recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (2011). Foto: Frederick M. Brown / Getty Images

La otra cara de la película Matilda

Matilda, la versión cinematográfica del libro infantil homónimo de Roald Dahl, fue producida, dirigida y protagonizada por DeVito, quien se puso en la piel del padre de la protagonista. El actor compartió cartel con su esposa Perlman, quien interpretó a la madre de la niña; Mara Wilson, una pequeña tan peculiar como entrañable; Pam Ferris, la icónica Tronchatoro y Embeth Davidtz, la inolvidable Señorita Miel. La cinta se convirtió en un clásico de todos los tiempos e incluso las nuevas generaciones continúan disfrutando y recreando las escenas de la historia.

Embed

Sin embargo, mientras las cámaras se encendían para captar la acción, la vida personal de la intérprete de Matilda, que apenas contaba 9 años, atravesaba un momento crítico. Su madre, Suzie, tenía cáncer. Ante esto, tanto DeVito como Perlman se encargaron de mantenerla contenida y entretenida, por lo que organizaban fiestas infantiles, le preparaban su comida favorita, la cuidaban cada vez que sus padres debían ir al hospital e incluso la acompañaban en las sesiones de quimioterapia.

“El rodaje había terminado y fue como seis meses después, mientras hacíamos trabajos de postproducción, cuando falleció mi madre. (...) El set se sintió muy familiar. Estaba pasando por un momento difícil pero todos en la película fueron muy amables. Danny y Rhea eran mis tíos favoritos”, dijo Wilson en una entrevista para el sitio Parade. Según trascendió, el mismo DeVito se encargó de apurar a los editores para poder llevarle la película al hospital y que Suzie, quien empeoraba día a día, pudiera verla antes de fallecer. Y así fue como se concretó aquella función privada tan especial.

Pero, ¿en qué anda Danny?

Por un lado, en enero de este año se estrenó Jumanji: el siguiente nivel, una comedia de aventuras de fantasía que lo tiene en su elenco y es la cuarta entrega de la franquicia. Por otro, un grupo de fanáticos creó una petición en Change.org para que sea el nuevo Wolverine en el Universo Cinematográfico Marvel. “Es el único hombre capaz de tomar el trono después de Hugh Jackman. (...) Sabemos que es completamente capaz de luchar y que no tiene miedo cuando las cosas se ensucian”, dice la solicitud que ya fue firmada por más de 60.000 personas.

Danny DeVito La petición asegura que DeVito está listo para convertirse en el nuevo Wolverine ahora que Hugh Jackman dejó el papel. Gentileza: Tierra Gamer

Por último, actualmente forma parte de Siempre hay sol en Filadelfia (It's Always Sunny in Philadelphia) una comedia de situación que ya lleva 14 temporadas y que tiene prevista una próxima en 2021. En la misma interpreta a Frank Reynolds, un “maestro de la manipulación” quien frecuentemente toma el liderazgo en los planes del grupo ya que alguna vez fue un hombre de negocios exitoso, aunque cuenta con un extenso historial de operaciones ilegales.

Por las características de su personaje, en varios capítulos se ha disfrazado para jugar ciertos roles dentro de la trama, como cuando se puso en la piel de The Trash Man (El Basurero), cuya recepción por parte del público fue tan sensacional que incluso varias personas se tatuaron su imagen. Por eso, para mencionarlo hay que hablar de versatilidad, impronta y descaro, sin omitir su resiliencia y sensibilidad a la hora tanto de actuar como de producir o dirigir. Decir que DeVito “es un grande” es la mejor forma de describirlo, porque la altura es apenas un detalle cuando se cuenta con un talento tan sólido como inigualable.

Danny DeVito DeVito interpretando a The Trash Man (El Basurero) en el episodio 7 de la quinta temporada de la serie Siempre hay sol en Filadelfia. Foto: Maxresdefault