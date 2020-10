¿Qué fue de la vida de Meryl Streep, la actriz a la que rechazaron de una película por "ser fea"?

Mary Louise Streep nació el 22 de junio de 1949 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Durante su adolescencia tomó clases de ópera y, luego de terminar el colegio secundario, eligió la Escuela de Drama de la Universidad de Yale en donde se graduó con una Maestría en Bellas Artes. A continuación, actuó en numerosas producciones teatrales y audicionó para obtener papeles en distintas piezas cinematográficas. Su primera película fue Julia (1977), donde compartió escena con Jane Fonda y Vanessa Redgrave. A continuación llegó la miniserie Holocausto (1978), en donde se puso en la piel de una alemana casada con un artista judío en la Alemania Nazi. Por otro lado, fue aclamada por la crítica por cada uno de los films que realizó en 1979: el drama familiar Kramer contra Kramer, la comedia romántica Manhattan de Woody Allen y el drama político Escalera al poder.

Meryl Streep Streep interpretando a Joanna (Stern) Kramer en el film Kramer contra Kramer (1979). Gentileza: La Nación

Hacia la década de 1980, el trabajo fue prolífico y la encontró sumergida en una variedad de roles. En La decisión de Sophie interpretó a una polaca traumatizada por sus experiencias durante el Holocausto, mientras que en África Mía (1985) encarnó a la escritora danesa Karen Blixen. Para los años noventa llegó el turno de la comedia negra La muerte le sienta bien (1992) junto a Goldie Hawn y Bruce Willis y La Casa de los Espíritus (1993) junto a estrellas de la talla de Jeremy Irons, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas. A continuación, en 1995 protagonizó junto con Clint Eastwood la cinta Los puentes de Madison, una exitosa adaptación de la novela de Robert James Waller que contaba la historia de amor entre un fotógrafo y una italiana en una finca de Iowa. La misma fue un suceso y obtuvo una recaudación récord en Estados Unidos.

Meryl Streep Streep y Clint Eastwood en Los puentes de Madison (1995). Foto: RTVE.es

El nuevo milenio también vino con varios panes debajo del brazo. El año 2003 la involucró en dos grandes producciones: la película Las horas y la serie para HBO Angels in America. Pero en 2006, por su papel de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda recibió un sin número de elogios de la crítica internacional. En la misma, se transformó la fría e inescrupulosa editora en jefe de una reconocida revista de moda, quien sobreexige a sus dos jóvenes asistentes, las actrices Anne Hathaway y Emily Blunt. Pero las buenas noticias de la década recién comenzaban: en 2008, la adaptación cinematográfica de Mamma Mia!, el musical basado en las canciones del grupo sueco ABBA, se convirtió en la producción más exitosa de la artista en toda su carrera.

Meryl Streep Streep como la exigente Miranda Priestly en El diablo viste a la moda (2006). Foto: Grazia

A continuación llegó La dama de hierro, una cinta británica biográfica sobre Margaret Thatcher que le valió los máximos elogios y distinciones de la industria. En el último lustro también la hemos visto en Los archivos del Pentágono (2017), El regreso de Mary Poppins y Mamma Mia: Una y otra vez, ambas de 2018; y Mujercitas (2019) en donde se puso en la piel de la Tía March. Si bien la mención en las producciones en las que participó no termina de hacerle justicia ya que su historial abarca más de 40 años de telones y rodajes, y la cantidad de premios que recibió conforma una lista que no distingue género, formato y ni país de procedencia; es sabido que su trabajo dedicado e incansable rindió frutos y floreció en cada oportunidad que tuvo. Y en la actualidad, la crueldad de Hollywood hacia las mujeres mayores no logró cercenar sus oportunidades y sigue estando tan vigente como en sus épocas más convocantes.

Meryl Streep Streep interpretando a Margaret Thatcher en La dama de hierro (2012). Foto: wall.alphacoders

Perder a un gran amor a temprana edad

Meryl Streep y John Cazale se cruzaron por primera vez en un escenario cuando en 1976 protagonizaron la obra teatral Medida por medida de William Shakespeare. Ella tenía 27 y él 41. A pesar de la diferencia, se enamoraron y rápidamente se fueron a vivir juntos al departamento que el actor tenía en Manhattan. Sin embargo, en 1977 fue diagnosticado con un cáncer de huesos y le dieron una esperanza de vida de tres meses. Esta circunstancia llegó a los oídos del equipo de El francotirador (1979), una película que iba a protagonizar Robert de Niro, amigo íntimo de la pareja, y en la que también trabajaría Cazale en un rol secundario. Los productores del film quisieron deshacerse de él por su condición médica, ya que no creían que sobreviviría hasta el final del rodaje y, según alegaban, no podían pagar el seguro médico.

Meryl Streep Streep y el actor John Cazale. Gentileza: New York Post

Dando pruebas de su lealtad, De Niro amenazó al estudio con renunciar si no contrataban a Cazale, ordenó que descontaran de su propio salario el seguro y que además le entregaran un plus a Streep para afrontar los gastos médicos. Asimismo, exigió que encabezara el orden de grabación para que las primeras escenas en rodarse fueran las de él. Sin embargo, pese a su generosidad, los montos a cubrir eran difíciles de costear. Para conseguirlo, Streep, su compañera incondicional, aceptó un papel en la serie Holocausto a pesar de que no era afín al trabajo en televisión. La sobrevida de tres meses se multiplicó hasta que finalmente, la madrugada del 13 de marzo de 1978, murió a los 42 años. Al Pacino, otro de sus grandes amigos, también lo acompañó hasta último momento.

El dolor de Meryl fue tan devastador que nunca más volvió al departamento que compartieron juntos. Mandó a buscar sus cosas y se mudó al estudio del escultor Don Gummer, un amigo de su hermano, que al momento estaba de vacaciones. El amor floreció entre ellos y seis meses después, el 30 de septiembre de 1978, se casaron en el jardín de la casa de los padres de la actriz. Al día de hoy todavía siguen juntos y son uno de los matrimonios más longevos del ambiente artístico estadounidense. La pareja tuvo cuatro hijos: Henry Wolfe (40), Mary “Mamie” Willa (37), Grace (34) y Louisa (29) y todos ellos siguieron los pasos creativos de sus padres.

Meryl Streep Streep junto a su esposo, Don Gummer, y sus cuatro hijos. Gentileza: Closer Weekly

Rechazada por “fea”

El mundo del cine puede ser cruel, sobre todo para las jóvenes que apenas están iniciando sus carreras. En este caso, el hijo del productor Dino de Laurentiis vio a Streep en una obra de teatro y pensó que sería perfecta para protagonizar la película King Kong de 1976, por lo que decidió presentársela a su padre. Cuando llegó a la audición que se desarrollaba en Manhattan, De Laurentiis le dijo a su hijo en italiano: “¡Qué brutta (fea)! ¿Por qué me traés a esta cosa tan fea?” Meryl, quien entendía perfectamente el idioma, le contestó también en italiano: “Lamento no ser lo suficientemente bella para estar en King Kong”. Este momento nefasto fue recordado en una entrevista de 2015 para el show de Graham Norton, donde la intérprete se rió de la anécdota y recibió una ovación del público presente. Lo cierto es que hoy en día, “la fea” pertenece a un pequeño y selecto grupo de actores que han ganado el Óscar en al menos tres ocasiones de forma competitiva. Afortunadamente, esas palabras despiadadas fueron solo un mal trago que no lograron desviarla de su verdadera pasión y siguió luchando por sus sueños de manera incansable.

Meryl Streep Finalmente, King Kong (1976) fue protagonizada por Jessica Lange y Jeff Bridges. Foto: RTVE.es

Pero, ¿en qué anda Streep?

Su proyecto más inmediato se estrenará el 11 de diciembre en Netflix y se trata de El baile (The Prom), una película de Ryan Murphy que protagonizará junto a Nicole Kidman. Basada en el musical de Broadway, la comedia cuenta la historia de un par de actores teatrales fracasados que interceden cuando se enteran de que una escuela le prohibió a una estudiante ir al baile de graduación con su novia. Por otro lado, el film Let Them All Talk también tiene fecha de lanzamiento para fines de 2020 en el servicio de streaming HBO Max. En el mismo comparte cartel junto a Dianne Wiest y Candice Bergen, quienes juegan a ser tres viejas amigas que deciden irse de viaje en un crucero para ponerse al día sobre sus vidas.

Por otro lado, el próximo año podremos verla en No mires hacia arriba, una cinta que contará con un reparto repleto de prestigiosos actores como Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Ariana Grande y Matthew Perry, entre otros. La misma será una sátira de ciencia ficción que desarrollará la historia de dos astrónomos de bajo nivel que deberán realizar una gira por todo el mundo para advertir que un meteorito destruirá la Tierra. Ya sea para hacer reír o llorar, Streep puede impregnarle gracia a todos los personajes que elija encarar y sabe cómo dotar de magia cada producción que toca. Y a pesar de que su vida supo ser difícil, aprendió a no bajar los brazos y se consolidó como una referente de la interpretación tanto sobre las tablas como frente a cámara. Alguno de sus personajes quedaron grabados en la retina de los espectadores y, más allá de las estatuillas, uno de sus premios más destacables es haberse transformado en sinónimo de talento cada vez que una pantalla se enciende.